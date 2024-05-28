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天氣不佳！日航與全日空取消羽田機場部分航班 影響約5300名旅客

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本東京羽田機場。美聯社
日本東京羽田機場。美聯社

受到鋒面與低氣壓等影響，日本航空與全日空今天取消以日本東京都羽田機場為主的部分航班，已知共影響約5300名旅客。東海道新幹線今天稍晚的列車恐怕也會受天氣影響。

日本TBS電視台報導，日航（Japan Airlines, JAL）表示，截至今天上午11時，以羽田機場起降為主共計30個航班被迫取消，約2700人受到影響。

此外，截至今天下午1時，全日空（All NipponAirways）以羽田機場起降為主共計21個航班也被迫取消，影響約2600名旅客。

報導說，即使目前預定準時出發的航班，也可能突然延宕或取消。

至於鐵路部分，JR東海公司表示，東海道新幹線沿線預料會出現大雨與強風，今天傍晚到晚間可能暫停部分列車行駛或取消服務。JR東海也呼籲旅客留意之後的天氣狀況以及列車行駛資訊。

關於公路部分，東日本高速道路公司（簡稱NEXCO東日本）說明，受到強風影響，東京灣跨海公路今天晚間7時過後可能暫停通行之外，各地高速公路部分路段也可能封路。

日本放送協會（NHK）報導，受到鋒面與低氣壓等因素影響，包含近畿地區、中國地區、四國地區、九州北部地區、九州南部在內的西日本地方間歇性降下大雨，四國局部地區雨勢強勁。

九州南部、奄美地區、四國地區到今天傍晚以及靜岡縣、岐阜縣、三重縣、愛知縣在內的東海地區到今天深夜，則可能出現「線狀降水帶」（台灣稱線狀對流，指積雨雲呈線狀排列，可綿延50到300公里遠），氣象廳已呼籲民眾嚴防土石流災害、低窪地區淹水、河水上漲等情況。

日本 羽田機場 航班

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