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巴西南部洪水一再侵襲又重建 居民心累離開家園

中央社／ 巴西羅卡薩雷斯28日綜合外電報導

巴西南部河濱城鎮羅卡薩雷斯（Roca Sales）居民艾維斯（Fabiana Alves）和伴侶在8個月內遭遇3次洪水後，因為身心俱疲而決定永遠離開家園。

50歲的艾維斯說：「我們準備離開…因為我很害怕。只要有雲、水或雨，我們就會以為又有洪水要來了。我們沒辦法再這樣生活下去。」

法新社報導，這個人口約1萬2000人的富裕城鎮，是巴西最南端南大河州（Rio Grande do Sul）歷史性洪災最嚴重的地方之一。在河流首次潰堤的一個月後，南大河州部分地區仍是一片汪洋。

這場洪災造成至少170人死亡、數十人失蹤、超過60萬人流離失所，專家歸因於聖嬰現象（El Nino）加劇氣候變遷。

羅卡薩雷斯中心地區到處都是毀壞的建築物和空蕩蕩的商店。自河水衝擊這座城鎮以來，超市都未開門營業。

這座位於塔誇里河（Taquari River）河畔的城鎮過去預計每10年左右發生一次洪災。如今洪水侵襲如此頻繁，以致幾乎沒有時間復原。

專家普遍認為，全球暖化使得極端天氣事件更加頻繁、更加嚴重。

羅卡薩雷斯首長方達納（Amilton Fontana）告訴法新社：「我們正在進行第3次重建。民眾已不再擁有資源。」

方達納說：「這裡的人非常勤奮，很有韌性，但實際上，這3次洪水不僅撼動了實質基礎設施，也動搖了人們心理韌性。」

巴西 暖化 洪水

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