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秘魯總統持未申報名錶 檢控收賄

中央社／ 利馬27日綜合外電報導
秘魯總統博魯阿爾特。路透資料照
秘魯總統博魯阿爾特。路透資料照

秘魯檢察總長今天指控總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）以接受勞力士手錶的形式收受賄賂，這是撼動其不得民心政府的貪腐醜聞的最新轉折。

檢察總長維耶納（Juan Carlos Villena）表示，博魯阿爾特從一名州長那裡收受奢侈品，相當於收受賄賂。

維耶納辦公室在社群媒體X上表示，維耶納「對博魯阿爾特涉嫌被動貪腐（passive corruption）提出了憲法申訴」。

這起醜聞於3月爆發，博魯阿爾特被發現持有一批未申報的勞力士手錶和珠寶。

博魯阿爾特上月告訴檢察官，這些勞力士手錶是向友人、阿亞庫喬（Ayacucho）州長歐斯柯利馬（Wilfredo Oscorima）借來。她因涉嫌從公職人員處收受不當利益而涉嫌「被動貪腐」，正在接受調查。

檢察總長向國會提出的指控並不構成起訴，因為總統在執政期間享有豁免權。

國會委員會現在必須針對這項指控進行辯論，之後再送交全院，最終由法院決定是否在博魯阿爾特2026年7月任期結束後對她進行審判。

勞力士 手錶 檢察總長

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