巴紐大規模山崩2000人喪命 找到生還者機會渺茫

巴布亞紐幾內亞發生大規模山崩，當局正著手要撤離山崩附近的偏遠村落約7900人，並警告還可能會發生更多山崩。聯合國指出，找到生還者的機會如今已微乎其微。

法新社報導，巴紐24日凌晨發生山崩，一處偏遠高地社區被摧毀，約2000人恐遭活埋。

由於災區地點偏遠、道路連結被切斷、大雨和附近部族暴力影響，搜救工作受阻，恩卡省（Enga）行政首長查卡（Sandis Tsaka）警告說這起災難可能還會進一步惡化。

查卡指出，石灰岩、泥土和岩石持續從孟加洛山（Mount Mungalo）上崩落，當局正試圖協調將近7900人的撤離工作。

查卡說：「悲劇仍在進行中，每個小時你都能聽見岩石崩裂的聲音，聽起來像炸彈或槍響，岩石持續掉落。」

當地民眾4天4夜來僅使用鏟子和挖土棒，在幾公尺深的土堆、遭連根拔起的樹木和大小有如車輛的巨石之間挖掘尋找，景象慘不忍睹。

巴紐國防軍正攜帶重型挖土設備試圖進入災區。

找到生還者的機會愈來愈渺茫，因此搜救人員現在將重點放在找出罹難者遺體上。

不堪負荷的巴紐當局今天和聯合國機構和國際盟友召開緊急會議，希望能著手展開救濟工作。

當地民眾表示，山崩可能是由近來大雨所引發。巴紐是世上氣候最濕潤的地方之一，研究發現，與氣候變遷有關的降雨模式改變，可能加劇山崩的風險。

聯合國官員今天向法新社表示，要找到更多山崩生還者的可能性如今「微乎其微」。

聯合國兒童基金會（UNICEF）巴紐事務專員克雷爾（Niels Kraaier）說：「這不是救援任務，而是尋找遺體任務。」

聯合國開發計畫署（UN Development Programme）官員布斯（Nicholas Booth）指出，許多人拒絕撤離災區，期盼能找到摯愛的親人。

他表示，當前的重點是援助物資運送，以及災區善後工作。

布斯指出，從長遠來看，需要進行地質調查來判斷有多少人需要永久移居。