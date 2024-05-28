雷達回波圖顯示雨帶「籠罩全日本」多條JR停駛、2縣發布避難指示

「情況每時每刻都在變得更糟。」巴布亞紐幾內亞5月24日發生大規模山崩，該國國家災害中心通報山崩造成超過2,000人遭到活埋，聯合國評估的死亡人數則是670人；山崩發生在巴紐恩卡省（Enga Province），該省偏遠村莊被掩埋，截至目前只尋獲6具遺體，由於受災地偏遠加之當地長期的部落衝突，搜救工作困難且危險，要進行精確傷亡統計也相當困難。巴紐總理馬拉佩（James Marape）已下令國防軍和緊急機構前往災區，由於預計還會有進一步降雨，該地區仍處於高風險狀態，剩餘居民正在疏散。

2024-05-28 12:20