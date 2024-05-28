恢復元氣！抗癌凱特增加外出走動 肯辛頓宮曝被加油信淹沒

每日郵報報導，英國凱特王妃近幾周和家人外出走動的次數增加，外界解讀是身體狀況好轉的跡象，而肯辛頓宮官員也透露，成千上萬來自民眾的加油集氣信件「淹沒」了威廉夫婦。

42歲凱特今年初才接受腹部手術，3月透過預錄影片宣布罹癌、正在接受預防化療，此後便暫停王室職務，一直沒有公開露面，僅在3月底透過社群分享和公主、王子的合照，慶祝母親節。不過，當時照片鬧出「修圖門」風波，導致多家主要通訊社要求下架。

每日郵報消息指出，正在抗癌的凱特近來和家人外出走動的時間變多，也許說明身體狀況有所好轉。但是肯辛頓宮強調，凱特還需要時間和空間康復。

另一方面，肯辛頓宮透露，這段日子以來收到成千上萬加油打氣的信件，備受感動。

所有寄給王室成員的信件一律由宮廷郵局（Court Post Office）處理，正常情況下，王室一周最多收到1000封信，但從3月份以來，收信數量遠超過平均。

對此肯辛頓宮表示，雖然信件數量之大難以消化，但是員工希望能回覆所有寄信人。