快訊

烤鴨油鍋起火！頂級自助餐「島語」煙霧瀰漫 漢來：將全額退費

國會改革今拚三讀…羅智強曝綠營反制招數 最有可能使出「釋憲」

立院「青鳥行動」深夜電音放不雅字、攝影師闖病房拍照 台大兒醫家屬醫護發文遭出征

恢復元氣！抗癌凱特增加外出走動 肯辛頓宮曝被加油信淹沒

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國凱特王妃近幾周和家人外出走動的次數增加，外界解讀是身體狀況好轉的跡象。圖為凱特去年5月22日出席倫敦雀兒喜花卉園藝展畫面。新華社
英國凱特王妃近幾周和家人外出走動的次數增加，外界解讀是身體狀況好轉的跡象。圖為凱特去年5月22日出席倫敦雀兒喜花卉園藝展畫面。新華社

每日郵報報導，英國凱特王妃近幾周和家人外出走動的次數增加，外界解讀是身體狀況好轉的跡象，而肯辛頓宮官員也透露，成千上萬來自民眾的加油集氣信件「淹沒」了威廉夫婦。

42歲凱特今年初才接受腹部手術，3月透過預錄影片宣布罹癌、正在接受預防化療，此後便暫停王室職務，一直沒有公開露面，僅在3月底透過社群分享和公主、王子的合照，慶祝母親節。不過，當時照片鬧出「修圖門」風波，導致多家主要通訊社要求下架。

每日郵報消息指出，正在抗癌的凱特近來和家人外出走動的時間變多，也許說明身體狀況有所好轉。但是肯辛頓宮強調，凱特還需要時間和空間康復。

另一方面，肯辛頓宮透露，這段日子以來收到成千上萬加油打氣的信件，備受感動。

所有寄給王室成員的信件一律由宮廷郵局（Court Post Office）處理，正常情況下，王室一周最多收到1000封信，但從3月份以來，收信數量遠超過平均。

對此肯辛頓宮表示，雖然信件數量之大難以消化，但是員工希望能回覆所有寄信人。

家人 手術 王室

延伸閱讀

堂妹和哈利太好 威廉超顧忌 凱特也不跟哈利再聯絡？

英王室肖像畫又惹議！畫凱特挨轟「學生作業」 藝術家揭創作理念

威廉、凱特願意考慮與哈利、梅根和解 背後有不得已苦衷？

凱特再掌鏡夏綠蒂公主9歲生日照！粉絲笑：威廉的迷你版

相關新聞

北韓昨預告發射衛星火箭 今證實失敗！南韓釋影片補刀

北韓27日晚間發射軍事偵察衛星失敗，南韓合同參謀本部28日提供影片證實，搭載衛星的新型火箭在飛行途中爆炸。

恢復元氣！抗癌凱特增加外出走動 肯辛頓宮曝被加油信淹沒

每日郵報報導，英國凱特王妃近幾周和家人外出走動的次數增加，外界解讀是身體狀況好轉的跡象，而肯辛頓宮官員也透露，成千上萬來...

涉為港府情蒐英國逮3人 在英港人憂被監視焦慮蔓延

英國政府日前逮捕3名男性，指控違反英國「國家安全法」為香港情報機關工作。這起事件令中國監視和騷擾海外公民的舉動再次被關注...

歐洲極右翼勢力崛起 馬克宏疾呼：醒醒吧

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在關鍵的歐洲聯盟（EU）選舉前表示，歐洲需要「醒醒」，認清極右翼政黨...

囤積10年的米好好吃？泰國「十年米」之亂的政局算計

近來泰國網路聲量最高的熱搜詞是「米」，例如จำนำข้าว（典押米）或ข้าว 10 ปี（十年米）。之所以會出現這些米名詞，是因為五月初泰國副總理兼商務部長普譚（Phumtham Wechayachai），率領官員、媒體等30人跑到東北的素林（Surin）府，在全國人民面前展開了一場吃米秀。

駐波蘭代表投書媒體 促請支持台灣加入世衛組織

波蘭「選舉日報」以「台灣籲請參與世界衛生組織」為題，刊登駐波蘭代表吳尚年投書，敦促波蘭及世界衛生組織應基於專業及人道考量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。