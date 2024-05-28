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涉為港府情蒐英國逮3人 在英港人憂被監視焦慮蔓延

中央社／ 台北28日電
英國政府日前逮捕3名男性，指控違反英國「國家安全法」為香港情報機關工作。路透資料照
英國政府日前逮捕3名男性，指控違反英國「國家安全法」為香港情報機關工作。路透資料照

英國政府日前逮捕3名男性，指控違反英國「國家安全法」為香港情報機關工作。這起事件令中國監視和騷擾海外公民的舉動再次被關注，同時也在英國的香港僑民社群間引起焦慮和擔憂。

香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪、英國邊境執法人員衛志良於明年2月10日正式受審，屆時將設陪審團，另一名被告英國退役軍人崔克特（MatthewTrickett）則於日前突然傳出身亡，原因不明。

紐約時報中文網於27日的報導中指出，這起案件造成的焦慮與擔憂，已經在英國的香港僑民社群中蔓延，不只是被中國點名的異議人士，包含在政治議題上並不活躍的港人，同樣感到壓力。

曾經被拘留審問，並且遭到香港通緝的前英國駐港總領事館職員鄭文傑說，「適應英國的新生活並不難，但家鄉的命運仍然讓我牽掛」。對於這起監視在英港人的案件，他形容，「可以在某種程度上預料到類似的事情會發生，但這仍然是如此超現實」。

另一名32歲的馮姓港人，在英國念書、工作，並且成立了支持流亡港人的基金會。他說，「一直都知道有某種情報或是對人進行的間諜活動，或者只是監視我們在這裡所做的事情」。當基金會的名字被親北京的媒體提及時，「我知道沒有回頭路了。」

報導指出，除了在關注政治議題的人之外，許多只是到英國尋求更好的教育、工作機會的香港人，同樣也感受到了威脅。

現年42歲的蔡先生於2008年來到倫敦工作，目前經營一個協助新移民的網路社群。現在他在社群中分享照片時，都會小心翼翼地遮住了成員的面孔，因為許多人擔心被監視，「我覺得他們很緊張，或者說對人失去了信任」。

他說，今年3月香港通過香港基本法23條後，社群內的成員變得更加不安，「他們覺得自己必須乖乖聽話，什麼也不能說，他們擔心如果回國，可能會被關進監獄」。

去年遭到香港警方懸賞通緝的攬炒團隊發起人劉祖迪受訪時提到，在倫敦的生活對並非總是高枕無憂，過去曾遭到蒙面人士襲擊，臉上至今仍有傷痕。在事件發生後甚至有一些假記者曾聯絡過他，他懷疑這些人是替中國政府工作。

針對英國政府逮捕3名男性的行動，他認為看到了新希望，因為「這是英國政府第一次用真正的、關鍵性的行動來認真對待香港人面臨的威脅。」

社群 英國 香港

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