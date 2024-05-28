北韓發射衛星失敗 日媒在中國拍到夜空現火光

北韓當局表示，昨晚發射偵察衛星以失敗告終。而多間日媒幾乎於發射的同一時間，在與北韓接壤的中國遼寧省境內，拍攝到北韓夜空出現疑似是搭載衛星的火箭所發出的橘色火焰。

北韓在當地時間27日晚間10時44分（台灣時間晚間9時44分）發射偵察衛星，約在一個半小時後就透過官媒承認這次發射失敗。

北韓發射載運衛星的火箭後，南韓合同參謀本部向媒體發送簡訊，表示發現北韓從平安北道東倉里一帶向西海南方發射「北韓所稱的軍事偵察衛星」。

日本放送協會（NHK）的團隊昨天在遼寧省東港市於當地時間晚間9時40分過後，拍攝到北韓「西海衛星發射場」附近的夜空出現光點並持續上升，隨後光點伴隨著橘色火焰疑似爆炸。

NHK記者拍攝到火光時的瞬間，多次語氣急促地說：「可以確認到疑似是火箭的飛行物體，正在升空」。

日本電視台（Nippon TV）昨天當地時間晚間9時43分左右，在僅跟北韓隔著鴨綠江的遼寧省丹東市拍攝到，黑暗的山區突然出現大片橘色光芒之後，光線變成球體般的形狀並持續升空。

而疑似為火箭發出的光線，當時帶著紅色光芒並持續慢慢升空，且逐漸加速，被日本電視台確認來自北韓東倉里一帶。

而這種如火焰般的光芒出現在夜空約1分30秒左右，隨著高度增加出現不規則的軌跡，並疑似發生爆炸後，光芒便消失在夜空中。

北韓中央通信社（KCNA）引述北韓國家航空宇宙技術總局副總局長報導，這次發射失敗是由於新型衛星載運火箭在飛行途中爆炸，「初步判斷與新開發的液態氧與石油引擎的動作可靠性有關」，現場指揮部將再釐清其他可能導致事故的原因。