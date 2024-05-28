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駐波蘭代表投書媒體 促請支持台灣加入世衛組織

中央社／ 柏林28日專電
駐波蘭代表吳尚年。聯合報系資料照／記者徐偉真攝影
駐波蘭代表吳尚年。聯合報系資料照／記者徐偉真攝影

波蘭「選舉日報」以「台灣籲請參與世界衛生組織」為題，刊登駐波蘭代表吳尚年投書，敦促波蘭及世界衛生組織應基於專業及人道考量，支持台灣有意義參與世衛相關會議及活動。

「選舉日報」（Gazeta Wyborcza）是波蘭最具影響力媒體之一，以自由主義立場報導政治和社會新聞，並透過深度調查新聞形塑波蘭公共輿論，被認為是波蘭自由派的重要聲音。

吳尚年在文中提到，雖然波蘭和台灣距離遙遠，但COVID-19疫情流行期間相互支持，提供口罩、防護衣及疫苗等物資，台灣也願意與世界分享抗疫經驗與知識。

吳尚年說明，在疫情中期，世界衛生組織（WHO）及不少國家即發現現行「國際衛生條例」（IHR）在應對大規模傳染病有所不足，未來條例將調整，包括強化監測通報與分享機制、提升應變能力及調整公共衛生緊急事件（PHEIC）的宣布門檻。

她強調，儘管台灣非WHO會員國，無法直接參與「國際衛生條例」修訂，但台灣仍密切關注議題進展，願意分享防疫經驗並與其他國家交流學習。

吳尚年說，本屆世界衛生大會主題為「我的健康，我的權利」，在捍衛全球每個人健康權利的努力中，台灣一直是可靠的夥伴，卻因政治因素，全台灣人民的健康權益被忽視。

她呼籲波蘭各界從專業及人道考量支持台灣參與國際組織，落實「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」願景。

波蘭

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