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北韓昨預告發射衛星火箭 今證實失敗！南韓釋影片補刀
北韓27日晚間發射軍事偵察衛星失敗，南韓合同參謀本部28日提供影片證實，搭載衛星的新型火箭在飛行途中爆炸。
韓聯社引述北韓中央通訊社指出，北韓國家航空宇宙技術總局局長表示，27日在西海衛星發射場，搭載偵察衛星「萬里鏡1號」的新型火箭在飛行途中爆炸。初步判斷與新開發的液體燃料火箭有關，但具體原因有待調查。
南韓合同參謀本部釋出巡邏艦觀察裝置拍攝影片，約一分鐘的黑白影像可見空中發生爆炸，隨後畫面閃爍幾下。南韓軍方27日晚間在海上發現多枚碎片，推測是火箭在空中爆炸後落下的殘骸。
北韓先前通知日本，將於5月27日至6月4日期間，發射1枚搭載人造衛星的火箭。當日正值中日韓三邊峰會，日本和南韓均大動作要求取消，稱北韓此舉違反聯合國理事會決議。
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