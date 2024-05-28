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日經論壇建言：亞洲國家別捲入美中對決

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日經上周舉行的亞洲未來論壇上，多位政要發言敦促亞洲各國避免捲入美中對決。路透
日經上周舉行的亞洲未來論壇上，多位政要發言敦促亞洲各國避免捲入美中對決。路透

日經整理上周在東京舉辦、以「亞洲未來」為題的論壇上，亞洲國家多位政要的發言，建議避開美中對決，別選邊站。

過去12個月，亞洲有七個經濟體，台灣、新加坡、巴基斯坦、泰國、印尼、孟加拉和柬埔寨，都換了領導人，而印度即將舉行大選，這些新任領導人在軍事、貿易和外交上都面對罕見的緊張局勢。

馬來西亞總理安華指出目前形勢是，「貿易、投資和技術共享日益遭到互相競爭的大國武器化，很大程度上損害發展中國家的利益」。

稍後發言的泰國總理賽塔說，亞洲是超級大國競爭中的平衡點，亞洲應該繼續支持以世貿組織為核心的多邊貿易體系。

前馬來西亞總理馬哈迪建議東盟，在應對包括台灣問題在內的中美緊張局勢時，保持中立。他認為，華盛頓對加劇台灣問題上的摩擦負有責任，「美國喜歡看到中國大陸和台灣發生衝突。對我們來說，沒有必要（捲入其中）」，他的看法是，中國大陸聲稱擁有台灣，但他們沒做任什麼。他同時主張，最好無視中國大陸對南海大部分海域的主權聲索，不要急於與美國結盟，為此開戰。

新加坡本月換上20年來的第一位新總理黃循財，但副總理顏金勇在論壇上的口頭禪是「連續性」。他談領導力時強調政府與人民的關係，指星國努力更新雙方的「社會契約」，形容這是「前進的方向」和「協商式領導」的典範。

印度即將於6月4日宣布大選結果。外界普遍預期現年73歲的莫迪能第三度當選總理。印度外長蘇杰生透過視訊說，印度是「全球南方」運動的主要推動者，在開闢中國大陸或美國設定道路之外的其他道路，發揮至關重要的作用，他強調「多極化是多極世界的先決條件」。

距離美國大選剩下不到六個月，拜登和川普難分軒輊，部分人士已經開始考慮川普重返白宮對亞洲可能的影響。馬哈迪說，外交關係可能變得更複雜，東盟更應避免選邊站。他說：「川普會優先考慮美國，讓美國再偉大起來，那是他的事，他的國家，他可以這麽做。但不要傷害其他人」。

美國大選 馬來西亞

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