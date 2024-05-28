北韓：發射偵察衛星失敗 新型火箭飛行途中爆炸

中央社／ 首爾28日專電

北韓官媒報導，北韓當局在27日晚間發射軍事偵察衛星，但搭載衛星的新型火箭在飛行途中爆炸，未能成功發射。

北韓中央通信社（KCNA）以「軍事偵察衛星發射時發生事故」為題報導此事，稱北韓國家航空宇宙技術總局27日晚間從西海衛星發射場發射搭載偵察衛星「萬里鏡1號」的新型衛星載運火箭時發生上述變故。

北韓在當地時間27日晚間10時44分發射偵察衛星，約在一個半小時後就透過官媒承認這次發射失敗。

報導引述北韓國家航空宇宙技術總局副總局長報導，這次發射失敗是由於新型衛星載運火箭在飛行途中爆炸，「初步判斷與新開發的液態氧＋石油引擎的動作可靠性有關」，現場指揮部將再釐清其他可能導致事故的原因。

北韓發射載運衛星的火箭後，南韓合同參謀本部向媒體發送簡訊，表示發現北韓從平安北道東倉里一帶向西海南方發射「北方所稱的軍事偵察衛星」。南韓軍方在27日晚間10時46分左右，在海上發現多枚碎片，推測飛行物在空中爆炸後落下的殘骸。

北韓 火箭 衛星

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