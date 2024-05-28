中日韓加速推動FTA 外媒：自由化超過RCEP

日本、南韓、中國大陸昨（27）日在首爾舉行四年多來首次高峰會，同意推進2019年以來擱置的自由貿易協定（FTA），藉深化彼此商貿關係來提振經濟，並將三方的合作制度化。

日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅、大陸國務院總理李強昨天上午在首爾共同出席第九次中日韓領導人峰會，會後舉行聯合記者會並發表聯合宣言及合作聲明。聯合聲明中，三位領導人同意透過定期舉行三邊峰會和部長級會議，將三方的合作「制度化」。他們並表示將繼續加速協商FTA，最終達成一項自由、公平、全面、優質且互惠的協定。

中日韓最初在2012年11月宣布啟動FTA協商，但談判在2019年11月第16輪磋商後中止。因經濟走弱，中國已主動呼籲重新啟動協商。

中日韓都是區域全面經濟夥伴協定（RCEP）成員，此協定於2022年生效。日經亞洲指出，FTA將視為「RCEP Plus」，也就是說，自由化程度將超過RCEP。譬如，在市場准入部分，這些國家將致力完全取消對汽車及其零組件的關稅，這是RCEP未涵蓋的部分。在規則方面，包括日本在內的各方要求減少產業補貼以及對國有企業的特殊待遇，這些條款也未納入RCEP。知情人士說，中國非正式表示願意討論這些議題。

另據新華社報導，李強26日會見三星集團會長李在鎔時說，中國市場將始終向外資企業敞開，他並承諾採取措施來加強外資對中國經濟信心。