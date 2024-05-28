中日韓峰會 陸國務院總理李強：建構區域合作新引擎

中日韓峰會昨（27）日登場，大陸國務院總理李強指出，中日韓要積極對接東協等地區國家需求，打造區域合作新引擎，攜手提振東協與中日韓（10+3）合作。

就朝鮮半島局勢，李強呼籲各方發揮建設性作用，致力於緩和局勢，早日重啟對話。

李強在峰會上呼籲共同推動中日韓合作「換檔提速」，為區域繁榮穩定作出更大貢獻，並提出合作五點建議，包含推動合作全面重啟，尊重彼此核心利益與重大關切；深化經貿互聯互通，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，盡早恢復並完成中日韓自貿協定談判；引領科技創新合作，中方將在建立「中日韓創新合作中心」。

他並提到加強人文交流，以舉辦中日韓文化交流年為契機，推動三國人民實現「心相通」，以及加強低碳轉型、氣候變化、老齡化和應對流行病等領域交流合作。

針對當前朝鮮半島局勢持續緊張，李強呼籲各方發揮建設性作用，致力於緩和局勢，早日重啟對話，推動半島問題政治解決進程向前邁進，維護地區和平。

新華社報導，韓、日領導人表示，中日韓合作時隔四年多重啟具重要意義。希望三國以此次會議為新起點，保持合作穩定性和連續性，深化人文、可持續發展、經貿、公共衛生、科技、救災等六大領域合作，重啟自貿協定談判，共同促進東亞區域合作。

中日韓領導人峰會後，三方共同發表第九次中日韓領袖會議聯合宣言、中日韓智財權合作十年願景聯合聲明。