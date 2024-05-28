快訊

法網／納達爾首輪出局 球王、球后齊聚見證最後一舞？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中日韓峰會 陸國務院總理李強：建構區域合作新引擎

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導
中日韓三邊峰會27日上午在首爾登場。圖為中國國務院總理李強在會後記者會上發表談話。路透
中日韓三邊峰會27日上午在首爾登場。圖為中國國務院總理李強在會後記者會上發表談話。路透

中日韓峰會昨（27）日登場，大陸國務院總理李強指出，中日韓要積極對接東協等地區國家需求，打造區域合作新引擎，攜手提振東協與中日韓（10+3）合作。

就朝鮮半島局勢，李強呼籲各方發揮建設性作用，致力於緩和局勢，早日重啟對話。

李強在峰會上呼籲共同推動中日韓合作「換檔提速」，為區域繁榮穩定作出更大貢獻，並提出合作五點建議，包含推動合作全面重啟，尊重彼此核心利益與重大關切；深化經貿互聯互通，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，盡早恢復並完成中日韓自貿協定談判；引領科技創新合作，中方將在建立「中日韓創新合作中心」。

他並提到加強人文交流，以舉辦中日韓文化交流年為契機，推動三國人民實現「心相通」，以及加強低碳轉型、氣候變化、老齡化和應對流行病等領域交流合作。

針對當前朝鮮半島局勢持續緊張，李強呼籲各方發揮建設性作用，致力於緩和局勢，早日重啟對話，推動半島問題政治解決進程向前邁進，維護地區和平。

新華社報導，韓、日領導人表示，中日韓合作時隔四年多重啟具重要意義。希望三國以此次會議為新起點，保持合作穩定性和連續性，深化人文、可持續發展、經貿、公共衛生、科技、救災等六大領域合作，重啟自貿協定談判，共同促進東亞區域合作。

中日韓領導人峰會後，三方共同發表第九次中日韓領袖會議聯合宣言、中日韓智財權合作十年願景聯合聲明。

東協 自貿協定

延伸閱讀

中日韓峰會推朝鮮半島非核化 北韓批：嚴重挑釁、侵犯主權

超越2021紀錄 日本：陸公務船連158天航行釣島附近創新高

中日韓峰會聯合聲明未提台海 三方將加速FTA談判、強調北韓無核化

中韓將重啟自貿談判 中日同意召開新一輪經濟高層對話

相關新聞

中日韓峰會 同意加速FTA談判

中國大陸、日本和南韓領袖廿七日在首爾舉行峰會，三國領袖發表聯合聲明，同意加速自由貿易協定（FTA）談判，並重申對區域和平...

中日韓峰會 陸國務院總理李強：建構區域合作新引擎

中日韓峰會昨（27）日登場，大陸國務院總理李強指出，中日韓要積極對接東協等地區國家需求，打造區域合作新引擎，攜手提振東協...

女強人之戰 蓮舫擬選東京都知事

日本立憲民主黨參議員蓮舫廿七日在黨部舉行記者會，宣布出馬參加七月的東京都知事選舉，挑戰現任知事小池百合子。蓮舫父親為台灣...

中日韓加速推動FTA 外媒：自由化超過RCEP

日本、南韓、中國大陸昨（27）日在首爾舉行四年多來首次高峰會，同意推進2019年以來擱置的自由貿易協定（FTA），藉深化...

自民黨4連敗 日在野黨奪靜岡知事

日本靜岡縣廿六日舉行知事（縣長）選舉，由國會最大在野黨立憲民主黨（立民黨）及另一在野黨國民民主黨共同推薦的該縣濱松市前市...

中日韓峰會談貿易 北韓攪局

紐約時報報導，中日韓領袖廿七日在首爾舉辦二○一九年以來首次三邊峰會，日韓希望恢復和最大貿易夥伴中國大陸的經濟合作，但峰會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。