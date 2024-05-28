「外國人滾出去」：敘爾特派對視頻震驚德國

上週末，一段派對影片在德國社群網站上掀起了軒然大波。歡渡假日的男女青年跳舞時高唱排外口號，周圍的看客卻視若無睹。

在這段僅有十幾秒鐘的視頻中，可以看到一群在室外喝酒跳舞的年輕人隨著音樂大聲唱歌。可以聽到他們在唱「德國屬於德國人，外國人滾出去……」。一名男子向上舉起右手，貌似在行納粹禮。

視頻攝於德國北海度假勝地敘爾特島（Sylt）坎彭鎮（Kampen）一家名為「小馬」的酒吧。被拍攝的男女青年應該是光顧這裡的度假客。對這樣明顯種族主義的口號，周圍的其他客人則若無其事地顧左右而言它。

「德國的恥辱」

視頻在網絡瘋傳後，被媒體廣為報導，不少政界人士對此表示震驚和譴責。德國總理肖爾茨在X平台上發帖稱，此類口號是「讓人惡心」和「不能容忍」的。內政部長費澤（Nancy Faeser）在接受豐克媒體集團採訪時說，這是舉止是「德國的恥辱」。

敘爾特所在的石荷州警方已經對此事件立案調查，當事人被指涉嫌煽動民族仇恨和使用違憲標誌。

德國聯邦政府反種族主義專員亞拉巴裡-拉多凡（Reem Alabali-Radovan）表示，圍觀者中沒有人站出來說話，讓她感到震驚。「這表明，右翼極端主義和種族主義存在於所有社會會群體中，而不是所謂的邊緣現象。」

敘爾特島是德國中產和富有階層青睞的度假地，以名流雲集和天價房產而著稱。這裡的一些時尚酒吧成為引領潮流的標誌。

聯邦政府反猶主義事務專員克萊恩（Felix Klein）指出，讓他震驚的是，這種「反人類」的意識形態已經公然成為流行文化的一部分，並在部分教育水平不低的人群裡登堂入室，「這些人應該很清楚，外國人對德國的繁榮富裕功不可沒」。

殃及老歌

事發時酒吧播放的音樂是一首20年前的舞廳金曲《永遠愛你》（L'amour toujours）。據德廣聯報導，一段時間以來，以這首歌為背景唱排外口號的視頻在德國已出現多次，最早來源可能是去年在梅克倫堡-前波莫瑞州一個名叫Bergholz的小村莊拍攝的一段Tiktok視頻。

In einem angesagten Club auf Sylt haben junge, gut situierte Menschen ausländerfeindliche Parolen gegrölt. Der Staatsschutz ermittelt. https://t.co/nfLTFBIF91 pic.twitter.com/AWeV5xp0Vf — WDR aktuell (@WDRaktuell) May 24, 2024

「小馬」酒吧的老板對德新社表示，這樣的事在他的店裡是第一次發生，但解釋說當時跑堂的員工並沒有注意到，「否則我們早就叫警察了」。他在社交媒體發文強調，絕不容忍「種族主義和法西斯主義」。

他還決定以後不再播放這首敏感歌曲，並對畫面裡的那5個年輕客人下了「終身禁足令」，甚至說，這些人「以後別想再來」敘爾特的夜店。

20年前演唱這首歌的意大利歌手Gigi D’Agostino對德國《明鏡》周刊回應此事件表示，他的這首老歌的主題只有一個：「一種美好、強烈、將人連結在一起的情感──愛。」

據德國媒體報導，5月20日德國公共假日長周末期間，除了在敘爾特島，德國北部至少兩個地方流傳出派對聚會上大唱排外口號取樂的視頻，警方已對其中一起立案調查。

此前，巴伐利亞州發生的兩起類似事件甚至牽涉到政黨團體的成員，包括自民黨（FDP）青年團（Julis）和選項黨（AfD）州代表大會的參與者。

研究右翼極端主義的德國學者蘭博蒂（Pia Lamberty）對德新社表示，敘爾特和其他地方發生的此類事件顯示，德國社會正在經歷右翼極端主義傳播內容的「正常化」，表現為「打破社會規範的行為不會招致反對的聲音」。她說：「右翼極端主義不是在東部、也不是在低收入人群裡才出現的問題，在較高的階層也會出現。」

（綜合報導）

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