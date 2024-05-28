中日韓峰會 同意加速FTA談判

中國大陸、日本和南韓領袖廿七日在首爾舉行峰會，三國領袖發表聯合聲明，同意加速自由貿易協定（FTA）談判，並重申對區域和平穩定、朝鮮半島無核化的「各自立場」。在聯合聲明及三國領袖會後記者會中，都沒有提及台海問題。

中國大陸國務院總理李強、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅，廿七日在首爾舉行暌違四年來首場三邊峰會。會後聯合聲明著重六大領域，分別是人文交流、永續發展因應氣候變遷、經貿合作、公共衛生與高齡化社會、科學技術交流與數位轉型、救災。

在經貿方面，三國同意持續磋商以加速中日韓自貿協定談判，期許協議能達成「自由、公平、全面、高品質和互利」等目標。這項談判在二○一九年後就因新冠疫情而暫停。

聲明提及，朝鮮半島的和平穩定「符合我們的共同利益，也是我們的共同責任」，並對朝鮮半島無核化重申「各自立場」。

日本共同社和南韓韓聯社指出，聲明中關於朝鮮半島無核化的表述，和過去有所不同。以往峰會聲明都強調「三國承諾實現朝鮮半島完全無核化」、「三國為實現朝鮮半島完全無核化共同努力」，這次聲明僅稱三國重申各自立場，顯然在美中對立加劇下，大陸態度已偏向北韓。

此外，日本政府表示，北韓廿七日通知日本，將在六月四日前發射人造衛星。在中日韓峰會會後記者會上，三方領導人對此態度也有不同。日韓領袖譴責北韓，要求停止發射，大陸總理李強則說，希望相關各界自制，避免讓情勢惡化。

岸田表示，三國在會中同意強化與東協國家合作的重要性，也認同北韓非核化與朝鮮半島穩定符合中日韓三國的共同利益。對於俄烏戰爭，岸田說，他在會中表明無論在何處，都不會容忍單方面以武力改變現狀的立場。

尹錫悅也提到三國同意維持朝鮮半島和平穩定符合共同利益，保障區域和平穩定符合三國共同利益，為此必須實現的終極目標是自由和平的統一朝鮮半島，並履行聯合國安理會決議，努力促進北韓實現非核化目標。

李強則呼籲推動中日韓合作「換檔提速」，提出五點建議，包含推動合作全面重啟，尊重彼此「核心利益與重大關切」；深化經貿互聯互通，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，盡早恢復完成中日韓自貿協定談判；引領科技創新合作，中方將在大陸建立「中日韓創新合作中心」。