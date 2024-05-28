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中日韓峰會 同意加速FTA談判

聯合報／ 記者陳政錄、編譯盧思綸／綜合報導
日本首相岸田文雄（左起）、南韓總統尹錫悅和中國大陸國務院總理李強廿七日在南韓首爾出席大韓商工會議所工商峰會。（美聯社）
日本首相岸田文雄（左起）、南韓總統尹錫悅和中國大陸國務院總理李強廿七日在南韓首爾出席大韓商工會議所工商峰會。（美聯社）

中國大陸、日本和南韓領袖廿七日在首爾舉行峰會，三國領袖發表聯合聲明，同意加速自由貿易協定（FTA）談判，並重申對區域和平穩定、朝鮮半島無核化的「各自立場」。在聯合聲明及三國領袖會後記者會中，都沒有提及台海問題。

中國大陸國務院總理李強、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅，廿七日在首爾舉行暌違四年來首場三邊峰會。會後聯合聲明著重六大領域，分別是人文交流、永續發展因應氣候變遷、經貿合作、公共衛生與高齡化社會、科學技術交流與數位轉型、救災。

在經貿方面，三國同意持續磋商以加速中日韓自貿協定談判，期許協議能達成「自由、公平、全面、高品質和互利」等目標。這項談判在二○一九年後就因新冠疫情而暫停。

聲明提及，朝鮮半島的和平穩定「符合我們的共同利益，也是我們的共同責任」，並對朝鮮半島無核化重申「各自立場」。

日本共同社和南韓韓聯社指出，聲明中關於朝鮮半島無核化的表述，和過去有所不同。以往峰會聲明都強調「三國承諾實現朝鮮半島完全無核化」、「三國為實現朝鮮半島完全無核化共同努力」，這次聲明僅稱三國重申各自立場，顯然在美中對立加劇下，大陸態度已偏向北韓

此外，日本政府表示，北韓廿七日通知日本，將在六月四日前發射人造衛星。在中日韓峰會會後記者會上，三方領導人對此態度也有不同。日韓領袖譴責北韓，要求停止發射，大陸總理李強則說，希望相關各界自制，避免讓情勢惡化。

岸田表示，三國在會中同意強化與東協國家合作的重要性，也認同北韓非核化與朝鮮半島穩定符合中日韓三國的共同利益。對於俄烏戰爭，岸田說，他在會中表明無論在何處，都不會容忍單方面以武力改變現狀的立場。

尹錫悅也提到三國同意維持朝鮮半島和平穩定符合共同利益，保障區域和平穩定符合三國共同利益，為此必須實現的終極目標是自由和平的統一朝鮮半島，並履行聯合國安理會決議，努力促進北韓實現非核化目標。

李強則呼籲推動中日韓合作「換檔提速」，提出五點建議，包含推動合作全面重啟，尊重彼此「核心利益與重大關切」；深化經貿互聯互通，維護產業鏈供應鏈穩定暢通，盡早恢復完成中日韓自貿協定談判；引領科技創新合作，中方將在大陸建立「中日韓創新合作中心」。

三國 北韓 日本

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