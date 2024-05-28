女強人之戰 蓮舫擬選東京都知事

日本立憲民主黨參議員蓮舫廿七日在黨部舉行記者會，宣布出馬參加七月的東京都知事選舉，挑戰現任知事小池百合子。蓮舫父親為台灣人，台日混血的她，與台灣政界關係良好。

五十六歲的蓮舫表示，現任知事小池是在「幫助自民黨政治續命，而我將站在推翻重來的第一線」。七十一歲的小池將以無黨派身份參選並爭取三連霸，預計將和蓮舫激烈對決。

立民黨及共產黨攜手市民團體，二月設立了旨在推舉候選人對抗小池的選定委員會，已多次召開會議。廿七日舉行的選定委員會會議上，推舉蓮舫為統一候選人。

五十六歲的蓮舫父親是台灣商人謝哲信，母親是日本人。蓮舫原為電視台主播，二○○四年進入政壇，在參院東京選區首次當選，現為第四任期。她曾擔任行政刷新擔當相等職務。擁有雙重國籍的她，認為自己在十七歲時已選擇歸化日籍，但在台灣官方確認中華民國籍依然存在後，二○一六年才辦理註銷。

擔任地區政黨「都民第一之會」特別顧問的小池考慮在廿九日召開的都議會例會上以無黨派身分參選，自民黨、公明黨擬支持小池。政黨支持率低迷的自民黨因四月的眾院補選三敗，擔心再推自己的候選人，無法勝選的話，將再次打擊政權穩定。

下屆東京知事選舉已知有小池、廣島縣安藝高市長石丸伸二等超過廿人表態要參選。六月廿日候選人會完成登記公告，七月七日投開票。