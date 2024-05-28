中日韓峰會談貿易 北韓攪局

紐約時報報導，中日韓領袖廿七日在首爾舉辦二○一九年以來首次三邊峰會，日韓希望恢復和最大貿易夥伴中國大陸的經濟合作，但峰會前幾小時北韓出面攪局，立刻凸顯中日韓在安全問題上的歧見。

北韓廿七日凌晨突然通知日本，計畫五月廿七日至六月四日間朝黃海和呂宋島以東方向，發射一枚搭載人造衛星的火箭。日本內閣官房長官林芳正表示，已要求北韓方面中止發射。

日本和南韓呼籲大陸，利用其經濟影響力協助遏止北韓的核武和飛彈計畫，但北京至今不願出手，因為北韓可作為與朝鮮半島美軍之間的緩衝。

日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅廿七日都抨擊北韓的衛星發射計畫，但大陸總理李強並未譴責北韓，只要求各方克制。

中方試圖利用這個四年來首次舉辦的三邊峰會，抵銷美國與日韓密切合作的努力，包括恢復中日韓自貿協定談判，凸顯大陸市場的吸引力。日韓則試圖應對美中間經濟和軍事競爭，採取平衡舉措，特別是在貿易方面。

華盛頓郵報報導，華府智庫戰略與國際研究中心日本專案主任強斯東表示：「這是和中方接觸的好機會，特別是在經濟議題，對日韓都有吸引力。但日韓對中國行動和意圖的擔憂不會改變，也不會影響彼此合作以及與美國更緊密結盟的共同利益」。

美國分析家表示，美方沒有理由憂心中日韓三國恢復例行會面。他們說，但這場峰會也提醒人們，美國盟友也有自己的利益需要經營。史丹福大學東亞政策專家史奈德表示：「我不認為這會引起美方警惕，但那些推動反中國軸心的人士應該知道，我們的盟友有他們自己的利益，且利益並不總是和我們相同」。

二○一九年上次中日韓峰會後，很多事情改變了。俄羅斯入侵烏克蘭、大陸加強對台軍事挑釁，加上北韓推動核武計畫，使日韓擱置雙方的歷史仇恨，更密切和美方合作。大陸和日韓的關係也因此面臨考驗，分析家說，僅是恢復中日韓峰會舉行，就算是成就。