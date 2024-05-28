自民黨4連敗 日在野黨奪靜岡知事

日本靜岡縣廿六日舉行知事（縣長）選舉，由國會最大在野黨立憲民主黨（立民黨）及另一在野黨國民民主黨共同推薦的該縣濱松市前市長鈴木康友，擊敗自民黨推薦的該縣前副知事大村慎一，首度當選。

這是自四月廿八日三場眾議員補選以來，自民黨苦吞的「四連敗」，也是立民黨近來的「四連勝」。

產經新聞等日媒報導，這次知事選舉共有六人角逐，但仍延續前述三場補選「執政與在野對決」格局。中央執政的國會最大黨自民黨此次推薦的候選人又敗選，將對首相岸田文雄的政權運作造成打擊。

六十六歲的鈴木共獲七十二萬八千五百票，打敗大村的六十五萬一千○一十三票。其餘候選人除了日本共產黨的森大介拿下十萬七千九百七十九票，得票數均未超過二萬五千票。這次投票率為過半的百分之五十二點四七。

曾任眾議員的鈴木，在該縣西部大城濱松市共擔任四屆市長，任期達十六年。他在選戰期間請縣民看他留下的政績，讓他能更上層樓，提出不分該縣哪個地區和黨派的「靜岡隊」主張，鎖定自民黨鐵票以外的該黨友黨公明黨選民。

六十歲的大村歷任該縣副知事及中央的總務省官員等職位，訴求豐富行政經驗。但在自民黨內派系爆出一連串政治獻金募款餐會餐券未申報的中飽私囊醜聞下，大村還是難敵這股政治逆風。

日本中央大學法學部教授中北浩爾指出，鈴木在該縣擁有知名度，又曾長期擔任濱松市長。儘管此次選舉結果受各種地方性因素影響，自民黨正面臨的政治逆風仍是主因。經此一役，岸田提前解散眾議院改選的可能性，已進一步下降。

據東京電視台及日本經濟新聞五月民調，岸田內閣支持率仍未突破三成，僅百分之廿八，但月增兩個百分點。

另據日本新聞網（NNN）和讀賣新聞本月民調，日本民眾心目中最適合出任自民黨黨魁的人選，前三名依序是該黨前幹事長石破茂、前環境大臣小泉進次郎、數位大臣河野太郎，經濟安保大臣高市早苗與外務大臣上川陽子並列第四名。