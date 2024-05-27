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連續8年 台灣未獲WHO邀請出席世衛大會
路透27日報導，世衛組織（WHO）同日決定，不邀請台灣出席其年度世衛大會（WHA）。
該報導說，在中國大陸呼籲WHO勿邀台灣後，該組織做出前述決定。
台灣因中國反對而遭排除在大多數國際組織外。台灣曾在馬政府任內，自2,009年至2016年以觀察員身分參加WHA。但在前總統蔡英文就任後，北京2017年開始阻礙台灣出席。
中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭指稱，台灣沒有參與WHA的政治基礎，並指控台灣官員蓄意將衛生議題政治化。他說，（台灣等方面）所謂的全球公衛及防疫體系，因台灣缺席WHA而出現漏洞的說法，完全一派胡言。
而在WHO27日做此決定前，台灣衛福部長邱泰源才說，台灣參與WHO和WHA是衛生問題，而非政治問題。
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