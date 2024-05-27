出席賴總統就職活動 澳洲多名議員遭大陸警告…信件曝光

澳洲各地日前盛大舉辦慶祝賴清德總統就職活動，但在雪梨、墨爾本等城市，與會的十餘位澳洲國會議員、州議員卻在活動前後，收到來自中國駐澳洲各地領事館的郵件或當面警告，中國公然霸凌行徑已引發澳洲各界反彈。

雪梨僑界5月20日舉辦慶祝總統賴清德及副總統蕭美琴就職活動，不僅澳洲國會議員到場祝賀，雪梨所在的新南威爾斯州（New South Wales）也有多位州議員與會。

然而，包括與會的澳洲聯邦眾議員佛萊徹（PaulFletcher）、新州州議員等11人，都在會後3天收到來自中國駐雪梨總領事館的批評電子郵件，信中要求與會者遵守澳洲外交政策，遵從一個中國原則，並堅持「台灣是中國一部分」的事實。

「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，這封來自中國雪梨總領事館、標題為「對參加與台灣有關活動的擔憂」的電子郵件，稱總領事館「堅決反對」他們參與這項晚宴。

信件指出，一個中國原則是澳中關係基石，台灣問題是中國的核心利益。澳洲議員具有政治影響力，其言行作為應該遵循澳洲的外交政策，遵守對「一個中國原則」的承諾，參與此項活動將違反一中原則，並危險地向分裂主義者釋出「台獨」錯誤訊號。

收到中國威脅信件的新州律政廳副廳長麥德莫特（Hugh McDermott）表示，他對於中方干涉的行徑非常擔憂，他也強調，中共的指揮在澳洲沒有立足之地。

此外，一名不具名人士向中央社記者透露，與雪梨不同的是，墨爾本舉辦賴總統就職慶祝活動的前3天，受邀參與的維多利亞州（Victoria）地方政要，就受到中國駐墨爾本總領事館以「餐敘」名義邀請，當面告誡，台灣終究會回歸中國，要求他們不要支持台灣及其相關活動。

中國的警告引發反維州地方政要反彈，他們不僅仍如期出席活動，澳洲聯邦眾議員穆里諾（DanielMulino）更在活動中表示，相信在賴清德總統將帶領台灣人民度過各式挑戰，見證台灣是世界民主自由典範。

駐墨爾本辦事處處長呂明澤今天告訴中央社記者，面對中國對台灣友人的威嚇，支持台灣的朋友都了解，兩岸本就互相不隸屬，澳洲友人對中國戰狼式的外交方式，不但覺得不舒服，也不願意再與中方有更多互動。這些當地政要對於戰狼式的手段及威嚇不以為然，也越來越轉往支持台灣主權的立場。

中國駐澳洲各領事館對於雪梨、墨爾本政要的霸凌行徑，也已廣傳至澳洲各地。據了解，澳洲各州議會友台小組已做好因應，可能以訴諸媒體方式反對中方做法。