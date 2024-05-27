美日韓外交副部長對話31日將登場 重申維護台海和平
美國國務院今天指出，副國務卿康貝爾31日將與日、韓的外交部副部長層級官員舉行三邊對話，屆時將強調集體強化在經濟安全等領域的合作，以及維護台海和平穩定的重要性。
國務院指出，美、日、韓外交次長級的三邊對話31日將於維吉尼亞州舉行，美方由康貝爾（KurtCampbell）出席，與日本外務省事務次官岡野正敬（Okano Masataka）、韓國外交部副部長金洪均（KimHong-kyun）會談。
國務院新聞稿指出，這個對話將重申三邊合作，共同推動自由、開放、相互連結、繁榮、安全、和具有韌性的印太地區的重要性。也將強調三方會集體努力，強化在經濟安全、關鍵和新興技術、海上安全等方面的合作。
新聞稿指出，三邊對話也將提及共同面對的區域與全球挑戰，包括北韓對區域與全球安全和平的威脅、俄羅斯對烏克蘭的非法戰爭、維護台灣海峽和平穩定的重要性，以及支持提供加薩走廊的人道援助工作。
此外，美、日將先於30日舉行美日戰略外交和發展對話的首次會議，分別由康貝爾、岡野正敬出席。康貝爾31日也將與金洪均進行雙邊會晤，討論美韓聯盟在促進印太地區及其他地區和平、穩定、繁榮的關鍵作用。
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