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強烈氣旋襲印度、孟加拉至少16死 近100萬人避難

中央社／ 孟加拉薩德基拉27日綜合外電報導
強烈氣旋雷馬爾（Remal）今天挾帶強風豪雨侵襲印度及孟加拉沿岸地區。 法新社
強烈氣旋雷馬爾（Remal）今天挾帶強風豪雨侵襲印度及孟加拉沿岸地區。 法新社

強烈氣旋雷馬爾（Remal）今天挾帶強風豪雨侵襲印度孟加拉沿岸地區，至少導致16人死亡，數百萬人無電可用，隨後風暴強度逐漸減弱。

路透社報導，氣象官員表示，雷馬爾昨晚以每小時135公里風速，穿越孟加拉南部蒙格拉港（Port ofMongla）周邊地區，以及鄰近的印度西孟加拉邦（West Bengal）薩格爾島（Sagar Islands），並於印度當地時間昨晚9時許登陸，之後於今晨轉弱。

孟加拉災害管理部門主管拉曼（Mijanur Rahman）告訴路透社，當地至少有10人喪生，但未提供其他細節。印度當局表示，西孟加拉邦有4人觸電身亡，導致該邦死亡總數增至6人。

孟加拉官員還說，該國有近300萬人無電可用。印度西孟加拉邦當局表示，至少有1200根電線桿被連根拔起，還有300間茅屋被夷為平地。

根據當局的說法，兩國共有近100萬人移往風暴避難所，其中孟加拉約占80萬人，印度為11萬人左右。

印度 孟加拉

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