南非國會選舉開始提前投票 執政黨恐失絕對多數
南非國會大選今天開始提前投票，讓29日投票日當天必須工作及有特殊需求者有機會投下選票。這場選舉可能讓南非「非洲民族議會」執政30年來首度失去絕對多數席次。
法新社報導，根據南非獨立選舉委員會（Independent Electoral Commission）的資料，這次選舉約有2760萬合格選民，其中約160萬人獲准提前投票。
南非選務人員將前往62萬4000名有行動問題的選民家中協助投票，必要行業工作者可比一般選民提早2天至投票所投下選票。
這次是南非1994年民主化以來舉行的第7場國會選舉，結果可能出現歷史性轉捩點。
因為民調若預測準確，執政黨「非洲民族議會」（African National Congress，ANC）將首度失去在國會享有的絕對多數地位。
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