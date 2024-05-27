中日韓峰會推朝鮮半島非核化 北韓批：嚴重挑釁、侵犯主權

中國、日本與南韓今天在首爾召開3國峰會，承諾促進朝鮮半島非核化。北韓同日發聲，批評中日韓聯合聲明是「嚴重政治挑釁，且侵犯主權」。

路透社報導，北韓外交部發言人透過官方媒體發布聲明稱，中日韓峰會今天討論朝鮮半島非核化，「構成嚴重政治挑釁及主權侵犯，否定我國不可侵犯的主權及反映全體人民一致意志的憲法」。

法新社報導，根據這名發言人，中日韓峰會此舉也「侵犯我國做為核武國家的憲法地位」。

中日韓今天在首爾舉行2019年以來首場3國峰會，尋求在安全方面展開合作。會後3方發表共同聲明，「重申對維持區域和平穩定、朝鮮半島非核化的立場」。

中國國務院總理李強並未點名批評北韓，但呼籲各方緩和緊張局勢；南韓總統尹錫悅與日本首相岸田文雄則敦促平壤取消發射第2顆軍事偵察衛星至太空軌道的計畫。

北韓稍早已通知日本，平壤計劃在5月27日至6月4日之間，朝黃海和呂宋島以東方向發射1枚搭載人造衛星的火箭。