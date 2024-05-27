快訊

偵獲中共新款無人機！日本F-15於東海上空拍到「無偵10」無人機

新竹豪宅惡火肆虐…實價揭「晴空匯」房價驚人跳漲 他2個月前轉手大賺2698萬

民調「若台海衝突」85%菲律賓人表態中立 僅10%支持台灣

中央社／ 馬尼拉27日專電
菲律賓示意圖。 歐新社
菲律賓示意圖。 歐新社

菲律賓民調發現，逾7成受訪者認為中國公民不值得信任；但若台海兩岸發生軍事衝突，近85%受訪者認為菲律賓應保持中立，僅1成菲國民眾認為馬尼拉當局應支持台灣。

菲律賓WR顧問集團和美國賓夕法尼亞大學裴利世界研究所（Perry World House）今天舉行「來自中國的挑戰：探討菲律賓的民主、經濟與國防狀態」論壇。民調機構「WR數字研究」（WR NumeroResearch）會中發表一份於3月12日到24日針對1765名菲律賓成年人的面訪調查。

調查顯示，若中國和台灣爆發軍事衝突，84.6%受訪者認為馬尼拉應保持中立，10.4%菲國受訪者認為應支持台灣，5%受訪者認為菲律賓應支持中國。

在美國、日本、中國、澳洲和俄羅斯等15個國家中，菲律賓民眾對中國公民的信任度最低，僅28.3%受訪者認為中國人「值得信賴」或「非常值得信賴」，71.7%回答中國公民「不值得信任」或「完全不值得信任」。

至於美國公民，在15個國家中最受菲律賓人信任。77.1%受訪者指美國公民「值得信賴」或「非常值得信賴」，僅22.9%認為美國人「不值得信任」或「完全不值得信任」。

另一方面，針對美國、日本、中國、韓國、新加坡等各國領袖的信任度，45.8%受訪者相信美國總統拜登對國際事務的作法正確，但僅19.4%對中國國家主席習近平抱持相同看法。

至於菲律賓和中國南海主權紛爭不斷，65.9%受訪者認為南海緊張局勢加劇；67.8%民眾認同菲國軍隊應對南海衝突的行動，但僅38.7%受訪者認為菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府的南海政策「很好」或「非常好」。

菲律賓、中國、台灣、馬來西亞、越南、印尼和汶萊等國在南海存在主權爭議。

WR顧問集團執行長、裴利世界研究所訪問學者賈西亞（Robin Michael Garcia）表示，若中國入侵台灣，馬尼拉當局最關注的是在台20萬菲律賓人撤僑問題。但因為菲律賓離台灣非常近，若中國占領台灣，菲律賓不僅面臨撤僑難題，領土防衛態勢也將被削弱，「我們面對中國所有潛在攻擊將變得更加脆弱」。

他表示，若中國入侵台灣，衝突很有可能擴散到菲律賓呂宋島，而馬尼拉就在呂宋島。「所以即使真的成功地將菲律賓人送回菲律賓，戰爭和衝突也可能在呂宋島上發生」。

賈西亞說：「目前，人們對台灣的重要性，以及保衛台灣符合菲律賓國家利益的認知還不夠。」未來，馬尼拉當局必須努力提高菲律賓民眾了解這個議題，菲律賓人對中國可能入侵台灣應該感到疑慮。

美國公民 菲律賓 馬尼拉

延伸閱讀

中共軍演 經濟學者：表面針對台灣實際劍指東南亞

美媒：軟實力褪色 美國月亮不再大又圓

涉助國寶總裁朱國榮潛逃 周哲男等10人遭起訴

美菲小島演習距台灣一箭之遙 為應戰中國準備

相關新聞

出席賴總統就職活動 澳洲多名議員遭大陸警告…信件曝光

澳洲各地日前盛大舉辦慶祝賴清德總統就職活動，但在雪梨、墨爾本等城市，與會的十餘位澳洲國會議員、州議員卻在活動前後，收到來...

日媒：中方不樂見日韓深化與美合作 李強對「1議題」保持沉默

中日韓三邊峰會27日上午在首爾登場，中國國務院總理李強在會中重申三國合作必須保持真誠對話、反對製造陣營。日本放送協會（N...

泰國眾女議員演講談及王室 冒犯君主罪判2年

泰國前進黨眾議員鍾緹查3年前在一場抗議中的演講內容涉及王室，地方法院今天以冒犯君主罪判處鍾緹查2年徒刑，不過法院隨即當庭...

民調「若台海衝突」85%菲律賓人表態中立 僅10%支持台灣

菲律賓民調發現，逾7成受訪者認為中國公民不值得信任；但若台海兩岸發生軍事衝突，近85%受訪者認為菲律賓應保持中立，僅1成...

中日韓峰會推朝鮮半島非核化 北韓批：嚴重挑釁、侵犯主權

中國、日本與南韓今天在首爾召開3國峰會，承諾促進朝鮮半島非核化。北韓同日發聲，批評中日韓聯合聲明是「嚴重政治挑釁，且侵犯...

日本自衛隊「直升機零件遺失」 防衛大臣原定搭乘被迫改行程

日本陸上自衛隊昨天表示，一架配合「富士綜合火力演習」飛行的直升機，部分零件遺失。原定搭乘這架直升機的防衛大臣木原稔，當天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。