民調「若台海衝突」85%菲律賓人表態中立 僅10%支持台灣

菲律賓民調發現，逾7成受訪者認為中國公民不值得信任；但若台海兩岸發生軍事衝突，近85%受訪者認為菲律賓應保持中立，僅1成菲國民眾認為馬尼拉當局應支持台灣。

菲律賓WR顧問集團和美國賓夕法尼亞大學裴利世界研究所（Perry World House）今天舉行「來自中國的挑戰：探討菲律賓的民主、經濟與國防狀態」論壇。民調機構「WR數字研究」（WR NumeroResearch）會中發表一份於3月12日到24日針對1765名菲律賓成年人的面訪調查。

調查顯示，若中國和台灣爆發軍事衝突，84.6%受訪者認為馬尼拉應保持中立，10.4%菲國受訪者認為應支持台灣，5%受訪者認為菲律賓應支持中國。

在美國、日本、中國、澳洲和俄羅斯等15個國家中，菲律賓民眾對中國公民的信任度最低，僅28.3%受訪者認為中國人「值得信賴」或「非常值得信賴」，71.7%回答中國公民「不值得信任」或「完全不值得信任」。

至於美國公民，在15個國家中最受菲律賓人信任。77.1%受訪者指美國公民「值得信賴」或「非常值得信賴」，僅22.9%認為美國人「不值得信任」或「完全不值得信任」。

另一方面，針對美國、日本、中國、韓國、新加坡等各國領袖的信任度，45.8%受訪者相信美國總統拜登對國際事務的作法正確，但僅19.4%對中國國家主席習近平抱持相同看法。

至於菲律賓和中國南海主權紛爭不斷，65.9%受訪者認為南海緊張局勢加劇；67.8%民眾認同菲國軍隊應對南海衝突的行動，但僅38.7%受訪者認為菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）政府的南海政策「很好」或「非常好」。

菲律賓、中國、台灣、馬來西亞、越南、印尼和汶萊等國在南海存在主權爭議。

WR顧問集團執行長、裴利世界研究所訪問學者賈西亞（Robin Michael Garcia）表示，若中國入侵台灣，馬尼拉當局最關注的是在台20萬菲律賓人撤僑問題。但因為菲律賓離台灣非常近，若中國占領台灣，菲律賓不僅面臨撤僑難題，領土防衛態勢也將被削弱，「我們面對中國所有潛在攻擊將變得更加脆弱」。

他表示，若中國入侵台灣，衝突很有可能擴散到菲律賓呂宋島，而馬尼拉就在呂宋島。「所以即使真的成功地將菲律賓人送回菲律賓，戰爭和衝突也可能在呂宋島上發生」。

賈西亞說：「目前，人們對台灣的重要性，以及保衛台灣符合菲律賓國家利益的認知還不夠。」未來，馬尼拉當局必須努力提高菲律賓民眾了解這個議題，菲律賓人對中國可能入侵台灣應該感到疑慮。