傳酷澎加碼投資台灣 設立海外首家配送子公司
韓國前鋒報報導，業界消息人士27日透露，南韓電商巨擘酷澎（Coupang）在台灣設立首家位於海外的配送子公司。台灣零售市場蓬勃發展，此舉顯然是要提高酷澎在當地的影響力。
新的子公司將負責從酷澎物流中心，配送當地生產的日用必需品給客戶。酷澎一名高層證實此事，指出這是酷澎擴大火箭速配服務的一環。火箭速配為該公司的隔夜出貨服務。
不願具名的業界專家說：「據信台灣業務尚未穩定到達韓國的規模，他們經營獨立公司，來強化火箭速配服務」。 酷澎在南韓的物流、運送、訂單履行均由母公司旗下業者所管理。
酷澎2021年進入台灣，2022年10月推出火箭速配，2023年第2季為止，營收和會員人數均增加一倍以上。執行長金範錫（Kim Bom）去年表示，台灣表現遠超預期，將加碼投資台灣。
截至2023年為止，酷澎在台灣的總投資額達新台幣85.3億元，該公司並計劃今年在台設立第三家物流中心。
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