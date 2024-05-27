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小島嶼開發中國家舉行國際會議 聚焦財政氣候議程

中央社／ 安地卡及巴布達首都聖約翰27日綜合外電報導

小島嶼開發中國家今天起在加勒比海島國安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）舉行為期4日的國際會議，聚焦財政和氣候變遷衝擊2大重要議程。

法新社報導，沒富裕到足以對抗氣候變遷影響、也沒貧困到需要仰賴援助和申請開發融資的小島嶼開發中國家（small island developing states, SIDS），正面臨財政和氣候方面的雙重打擊，他們對氣候變遷幾無招架之力。

從加勒比海到非洲再到太平洋的許多小島嶼開發中國家，正深陷債台高築和海平面上升困境，他們擁有陸地面積狹小、人口散居且與世隔絕，以及仰賴進口和非多元化經濟等共同特徵，使他們特別容易遭受外部衝擊。

伴隨氣候變遷而來的嚴重乾旱、猛烈颶風及海平面上升現象，恐怕使一些小島嶼開發中國家從地圖上完全消失。

這場聯合國會議預料將會正式通過的一項文件草案指出：「未來10年對小島嶼開發中國家至關重要。」

根據報導，出席這場會議的國家還包括亞洲重量級經濟體新加坡、非洲國家維德角共和國（CapeVerde）以及巴哈馬（The Bahamas）。

這39個與會國家的首要議程還包含增加氣候融資；許多國家批評聯合國之前的援助承諾執行進度緩慢。

聯合國開發計畫署署長施泰納（Achim Steiner）告訴法新社：「這些國家面臨的殘酷事實是，氣候變遷已成現實。由於他們的經濟體規模較小…只要遇上一場極端天氣事件，就可能使一國發展退步5年至10年。」

然而，多數的小島國被歸類為中等收入或更高收入國家，意味他們無法獲取全球最貧窮國家可取得的國際援助和優惠融資。

氣候變遷 開發中國家

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