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日本自衛隊「直升機零件遺失」 防衛大臣原定搭乘被迫改行程

中央社／ 東京27日綜合外電報導
日本防衛大臣木原稔昨天視察「富士綜合火力演習」。
日本防衛大臣木原稔昨天視察「富士綜合火力演習」。

日本陸上自衛隊昨天表示，一架配合「富士綜合火力演習」飛行的直升機，部分零件遺失。原定搭乘這架直升機的防衛大臣木原稔，當天因此透過其他方式返回東京。

日本陸上自衛隊昨天在靜岡縣東富士演習場，舉行年度最大規模實彈射擊演習「富士綜合火力演習」。

日本富士新聞網（FNN）報導，位在千葉縣的陸上自衛隊木更津駐屯地表示，遺失的直升機零件為固定緊急降落水面設備的金屬墊圈（直徑約23.8公厘、重量約6.9公克）以及夾子（長度約57.5公厘、重量約2.7公克）。

這架直升機昨天上午降落位於靜岡縣御殿場市的瀧之原駐屯地後，受檢時被發現零件遺失。陸上自衛隊初步研判零件可能在飛行途中掉落，目前未傳出受害消息。

而木原稔昨天視察完「富士綜合火力演習」後，回程原定搭乘這架直升機，但是受到這起事件影響改變原定行程，並透過其他方式回到東京。

日本 演習 直升機 自衛隊

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