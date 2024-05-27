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隆隆聲響…印尼東部伊布火山再噴發 續維持最高警戒級別

中央社／ 雅加達27日綜合外電報導
TOPSHOT - This handout picture taken and released on May 21, 2024 by the Indonesian Geological Agency shows Mount Ibu spewing volcanic ash as seen from the monitoring post in West Halmahera, North Maluku. Hundreds of people living near an erupting volcano in eastern Indonesia have been evacuated after authorities raised its alert status to the highest level, an official said on May 17. (Photo by Indonesian Geological Agency / AFP) / ----EDITORS NOTE---- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT
TOPSHOT - This handout picture taken and released on May 21, 2024 by the Indonesian Geological Agency shows Mount Ibu spewing volcanic ash as seen from the monitoring post in West Halmahera, North Maluku. Hundreds of people living near an erupting volcano in eastern Indonesia have been evacuated after authorities raised its alert status to the highest level, an official said on May 17. (Photo by Indonesian Geological Agency / AFP) / ----EDITORS NOTE---- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / INDONESIAN GEOLOGICAL AGENCY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS 法國新聞社

印尼東部哈馬赫拉島（Halmahera Island）伊布火山（Mount Ibu）今天稍早再度爆發，噴出6公里高的火山灰雲。今年以來，這座火山已噴發近100次。

法新社報導，當局表示，位於印尼北摩鹿加省（North Maluku）哈馬赫拉島的伊布火山最新噴發時間是當地時間凌晨3時30分，火山灰飄散在周遭地區。

伊布火山自今年以來已噴發至少95次。印尼當局於本月稍早將其警戒級別調高至4級警戒系統的最高級，目前仍維持相同級別。

印尼地質局局長瓦菲德（Muhammad Wafid）透過聲明指出，「我們觀察到一股高密度火山灰柱正向西飄移。監測站可清楚聽見隆隆的聲響」。

瓦菲德呼籲民眾勿進入火山口方圓4至7公里內的疏散區。

伊布火山數週前才發生類似規模的火山爆發，當時火山口向天空噴出5公里高的巨大火山灰柱。

伊布火山是印尼最活躍的火山之一，去年共噴發超過2萬1000次。

印尼

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