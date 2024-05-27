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尹錫悅關切中國遣返脫北者問題 李強：理解「將繼續溝通」

中央社／ 首爾27日專電

南韓總統辦公室表示，總統尹錫悅與中國國務院總理李強會面時，關切中國政府強制遣返境內脫北者的問題，要求中方協助，李強表示理解，日後將繼續與南韓政府溝通。

南韓聯合新聞通訊社報導，總統辦公室今天透過書面向媒體表示，尹錫悅藉這次中日韓峰會機會，與李強另行會談時提及遣返脫北者問題，並敦促作為聯合國安理會常任理事國的中國政府在維持國際核武非擴散體系上扮演建設性角色。

李強回應，中國一直以來都致力找出和平解決朝鮮半島問題的方法，認為穩定情勢也相當重要，表示非常理解韓方的憂慮，日後也會持續推進雙邊溝通。

中國與北韓關係相對緊密，南韓與日本政府持續就核武、日本公民在1960及70年代遭北韓綁架等問題，敦促中方提供具體協助。今天中日韓峰會後發表的共同聲明提到，3國在會中就朝鮮半島非核化、綁架問題各自表明立場。

聲明寫道，3國同意朝鮮半島及東北亞的和平穩定及繁榮符合共同利益，也是中日韓共同責任；未來將為朝鮮半島問題的政治解決方式持續積極努力。

南韓 李強 脫北者

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