超越2021紀錄 日本：陸公務船連158天航行釣島附近創新高
日本當局確認中國公務船連續158天在釣魚台列嶼周邊航行。日本內閣官房長官林芳正今天指出，連續巡航天數超越2021年紀錄的157天。
日本海上保安廳的巡邏船今天上午確認4艘中國海警船隻，在釣魚台列嶼周邊的鄰接區航行。日本稱釣魚台列嶼為尖閣諸島，將周邊海域視為「領海」。
產經新聞報導，林芳正今天表示中國公務船相繼駛入鄰接區水域或侵入領海，是相當嚴重的事情。
林芳正強調，日方經常性在現場海域部署超過對方力量的海上保安廳巡邏船，除提出警告，另已透過外交管道向中方傳達日方立場。
林芳正還說若對方侵入領海，「不分晝夜都會提出抗議」，將以冷靜且堅決的態度面對中方。
林芳正表示，首相岸田文雄昨天與中國國務院總理李強雙邊峰會時，已向對方表達嚴重擔憂。
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