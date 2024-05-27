向太平洋島國示好 中國黨政高官訪萬那杜

中共中央對外聯絡部部長劉建超率代表團訪問太平洋島國萬那杜，今天會見萬那杜總理薩威（Charlot Salwai）。北京與華府一直以來頻向萬那杜示好。

路透社報導，60歲的劉建超在中國共產黨內負責管理與外國政黨關係；一般預料他將成為中國下一任外交部長。

萬那杜經過10年的基礎建設，包括興建國會大廈、機場及修築道路，中國成為萬那杜最大的外債債權國。

萬那杜位於澳洲東北方，處於戰略地理位置、資源豐富。澳洲是萬那杜的主要援助國，而美國也正尋求在萬那杜開設大使館。

萬那杜總理薩威辦公室在社群媒體發布聲明與照片，內容指出，劉建超昨天抵達萬那杜，今天上午會見薩威。

中國官方媒體新華社報導，劉建超也拜會萬那杜總統武羅巴拉武（Nikenike Vurobaravu）。

報導指出，雙方將推動建立兩國之間更緊密的「命運共同體」關係。