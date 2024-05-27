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中日韓峰會聯合聲明未提台海 三方將加速FTA談判、強調北韓無核化

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中日韓領袖27日在首爾舉行睽違4年來首場三邊峰會。圖為三國領袖27日出席峰會場邊商業會談，左起日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅、中國國務院總理李強。歐新社
中日韓領袖27日在首爾舉行睽違4年來首場三邊峰會。圖為三國領袖27日出席峰會場邊商業會談，左起日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅、中國國務院總理李強。歐新社

中日韓領袖27日上午在首爾舉行峰會，三國領袖發表聯合聲明，同意加速自由貿易協定（FTA）談判，重申北韓無核化的共同立場，強調將持續深化合作、維護地區和平繁榮；會中並未提及台海問題。

中國大陸國務院總理李強、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅，27日在首爾舉行睽違4年來首場三邊峰會。

會後聯合聲明著重6大領域，分別是人文交流、永續發展因應氣候變遷、經貿合作、公共衛生與高齡化社會、科學技術交流與數位轉型、救災。

在經貿方面，三國同意持續磋商以加速FTA談判，期許協議能達成「自由、公平、全面、高品質和互利」等目標。

此外，聲明提及，朝鮮半島的和平穩定「符合我們的共同利益，也是我們的共同責任」，並且重申北韓無核化的立場。

三國 北韓 首爾

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