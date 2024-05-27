中日韓高峰會承諾推動共同FTA 並將三邊合作「制度化」

日本、南韓、中國大陸今天（周一）舉行四年多來首次高峰會，同意推進2019年來擱置的自由貿易協定（FTA），藉深化彼此商貿關係來提振經濟。日韓也藉此場合抨擊北韓的衛星發射計畫。

峰會後發布的聯合聲明中，三位領導人同意通過定期舉行三邊峰會和部長級會議，將三方合作「制度化」。他們也表示將繼續討論「加速協商」FTA，最終達成一項「自由、公平、全面、優質且互惠」的協定。

另外，南韓總統尹錫悅和日本首相岸田文雄也在會後譴責平壤。據報導北韓已通知日本，計劃5月27日至6月4日之間向朝黃海和呂宋島東側方向發射一枚搭載人造衛星的火箭。

尹錫悅說：「所有使用彈道飛彈技術的發射都直接違反聯合國安理會的決議，並破壞區域和全球的和平與穩定。」他還說：「如果北韓罔顧國際社會警告仍堅持發射，那麼我認為國際社會必須做出果斷回應。」

儘管中日韓設法推動氣候合作在內的多項已有共識的議題，但昨天舉行各自舉行雙邊會談時，仍不免提到區域緊張局勢。鑒於中國大陸上周針對賴清德總統就職演講發動大規模軍演，岸田告訴大陸總理李強「台海和平與穩定對國際社會至關重要」。

中日韓最初在2012年11月宣布啟動FTA協商，但談判在2019年11月第16輪磋商後中止。因經濟走弱，中國大陸已主動呼籲重新啟動協商。

中日韓都是區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的成員，此協定已於2022年生效。日經指出，FTA將視為「RCEP Plus」，也就是說，自由化的程度將超過RCEP。

譬如，在進入市場的部分，這些國家將致力完全取消對汽車及其零組件的關稅，這是RCEP未涵蓋的。

在規則部分，日本在內各方要求減少產業補貼以及對國有企業的特殊待遇，這些條款也未納入RCEP。知情人士告訴日經，中國非正式表示願意討論這些議題。

與此同時，西方國家對大陸電動車和太陽能板生產過剩表示關切，也認為這是過度補貼的結果。

在電子商務方面，日本將要求大陸禁止強制外國公司披露軟體原始碼，聲稱這種做法阻礙了可資信任的資料自由流通。

消息人士告訴日經，三方FTA可以是一次要求大陸制定更公平規則的機會。

2023年，中國大陸以日本排放核廢水入海為由，禁止進口所有日本海產。日本要求大陸立即解除這禁令，也會在FTA協商提出這個問題。

消息人士告訴日經，岸田與南韓總統尹錫悅目前關係良好，讓日本現在更容易在三邊架構內專注處理大陸相關的問題。