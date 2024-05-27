中日韓峰會同意加強合作 視北韓非核化為共同利益

南韓、日本、中國領袖今天在首爾舉行近5年來的首場3方峰會，南韓總統尹錫悅會後表示未來將加強3邊合作，日本首相岸田文雄說北韓非核化符合共同利益。

法新社報導，尹錫悅（Yoon Suk Yeol）在聯合記者會中說：「3方合作制度應予以加強。我們已決定將定期舉行3方峰會。」

日本首相岸田文雄（Fumio Kishida）則說：「我們再一次確認，北韓的非核化以及朝鮮半島的穩定，符合我們3國的共同利益。」

尹錫悅則補充說，這個議題對中日韓3國來說，是「共享的責任與利益」。

第9次中日韓峰會在南韓首爾登場，是繼2019年12月在中國成都舉行的第8次中日韓峰會以來，睽違4年多首次舉行。中國由國務院總理李強代表出席。