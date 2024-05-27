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氣旋雷馬爾襲擊孟加拉與印度 百萬人斷電

中央社／ 達卡／加爾各答26日綜合外電報導

強烈氣旋雷馬爾（Remal）今晚登陸孟加拉印度沿海地區，在強風暴雨襲擊下，電線桿倒塌、樹木被連根拔起，數百萬人無電可用。

印度氣象局（IMD）表示，風暴橫掃孟加拉蒙格拉港（Mongla）沿海地區及印度西孟加拉邦（WestBengal）的薩格爾島（Sagar Islands），風速高達每小時135公里。

加爾各答地區氣象局表示，氣旋於印度當地時間今晚9時許登陸，過程持續約5個小時。

由於氣候變遷導致海面溫度上升，南亞國家孟加拉和印度的低窪海岸近年來頻遭遇強烈風暴。雷馬爾是此地區今年的第一個氣旋。

從今天下午開始，孟加拉當局將約80萬人從蒙格拉港、吉大港（Chittagong）兩個港區以及9個沿海地區撤離到避難所。在印度，也有多達11萬人被送往避難所。

孟加拉電力部門官員表示，當局預先關閉許多地區的供電，以避免發生事故；而許多沿海城鎮則因樹木倒下、電線吹斷，沒電可用而陷入黑暗。

西孟加拉邦政府電力部首長畢斯瓦（Arup Biswas）表示，電力基礎設施遭嚴重毀損。他還說，在氣旋登陸的第1個小時內就收到通報，至少有356根電線桿被吹倒、數十台變壓器受損。

印度 孟加拉 風暴

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