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法國：法屬新喀里多尼亞緊急狀態將解除

中央社／ 新喀里多尼亞首都努美阿26日綜合外電報導
法國國會通過投票制度變革，引發法屬太平洋群島新喀里多尼亞暴動。美聯社
法國國會通過投票制度變革，引發法屬太平洋群島新喀里多尼亞暴動。美聯社

法國總統府表示，發生致命動亂的新喀里多尼亞（New Caledonia）將於28日上午解除緊急狀態，法國並將派遣480名憲兵增援。

法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）今天在聲明中表示，「總統已決定暫時不把緊急狀態延長」到超過12天的法定期限，好與支持獨立的卡納克社會主義民族解放陣線（FLNKS）開會。

5月13日籌劃中的投票改革引發暴動以來，新喀里多尼亞已有7人死亡。

兩週前，法國宣布新喀里多尼亞實施緊急狀態，並派出數百名警察和軍隊增援維持新喀里多尼亞的秩序。新喀里多尼亞距離法國約1萬7000公里。

法國政府希望，解除緊急狀態可讓各方就仍然存在的許多封鎖重新建立對話。

卡納克社會主義民族解放陣線昨天再次「呼籲保持冷靜」，並要求「鬆綁對主要交通路線的封鎖」。

法國總統府在聲明中補充說，解除封鎖是「展開具體且認真談判的必要條件」，並表示緊急狀態將於28日當地時間凌晨5時解除。

憲兵 法國 總統府

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