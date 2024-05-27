中日韓三邊峰會登場 日媒指有望恢復FTA

路透報導，中國國務院總理李強、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅，27日在首爾舉行睽違4年來首場三邊峰會，日本媒體指出三方領袖有望恢復自2019年來停滯不前的自由貿易協定（FTA），貿易成峰會重中之重。

首爾官員透露，預計通過一份涉及經貿、科技、人文交流和人口老化等領域的聯合聲明。

三方領袖在26日已率先進行雙邊會談，期間李強和尹錫悅同意進行外交和安全對話，並恢復自由貿易談判；岸田和李強討論台灣問題，且同意舉行新一輪高級別經濟對話。

另外，尹錫悅也要求中國發揮盟友影響力，對違反聯合國決議、不斷擴大核武和飛彈的北韓產生建設性作用。

日本共同社報導，日本海上保安廳27日才證實，北韓通知日本計劃將於5月27日至6月4日期間發射一枚搭載人造衛星的火箭，時機正值中日韓三邊峰會前夕，時機微妙引人揣測。

中國、南韓和日本過去十年來的貿易競爭日益激烈，隨著美國呼籲盟國將半導體等關鍵產業供應鏈移出中國，中國和鄰國關係也受到考驗。

路透指出，南韓和日本外交官員對此次峰會的標準較低，稱目前還不確定是否會有重大宣布，但峰會本身有助於恢復三國緊張關係。