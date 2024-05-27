英相蘇納克有意恢復18歲徵兵1年 盼讓年輕人以國家為榮

近來由於台灣針對國會職權修正的提案，「調查權」、「國會聽證」、「#藐視國會」等詞彙頻頻在政治新聞版面上出現。然而，各方許多說法不但常忽略各國作法差異極大，也經常有望文生義的嫌疑——比如誤以為藐視國會是針對官員的態度；同時，許多人明顯受到台灣經驗的過度引導，而誤以為調查權的本質必然在於揭弊。

2024-05-27 08:56