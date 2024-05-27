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英相蘇納克有意恢復18歲徵兵1年 盼讓年輕人以國家為榮

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英相蘇納克有意恢復18歲徵兵1年 盼讓年輕人以國家為榮

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
英國首相蘇納克26日宣布，如果保守黨未來再次執政，將恢復強制性全國志願服務或從軍。圖為蘇納克24日出席一所大學的活動。路透
英國首相蘇納克26日宣布，如果保守黨未來再次執政，將恢復強制性全國志願服務或從軍。圖為蘇納克24日出席一所大學的活動。路透

英國首相蘇納克26日宣布，如果保守黨拿下7月4日全國大選，將恢復強制性全國志願服務或從軍，18歲年輕人可選擇全職從軍12個月，或者每個月花一個周末志願參與社區服務。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，目前工黨民調遙遙領先蘇納克所屬的保守黨。外媒分析指蘇納克試圖吸引轉向改革英國黨（Reform UK）的選民，縮小落後差距。

法新社報導，根據提案，18歲年輕人可選擇每個月的一個週末在特殊警員、皇家救生艇協會志願者或國家健康服務（NHS）擔任志工，或是從軍12個月，在武裝部隊或英國網路防禦領域進行全職培訓，學習物流、網路安全、採購或民防行動等知識。

蘇納克表示，恢復全國志願服務「將在年輕世代間樹立共同使命感，重新對國家產生自豪感」。

網路 英國 蘇納克

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