英相蘇納克有意恢復18歲徵兵1年 盼讓年輕人以國家為榮
英國首相蘇納克26日宣布，如果保守黨拿下7月4日全國大選，將恢復強制性全國志願服務或從軍，18歲年輕人可選擇全職從軍12個月，或者每個月花一個周末志願參與社區服務。
美國有線電視新聞網（CNN）指出，目前工黨民調遙遙領先蘇納克所屬的保守黨。外媒分析指蘇納克試圖吸引轉向改革英國黨（Reform UK）的選民，縮小落後差距。
法新社報導，根據提案，18歲年輕人可選擇每個月的一個週末在特殊警員、皇家救生艇協會志願者或國家健康服務（NHS）擔任志工，或是從軍12個月，在武裝部隊或英國網路防禦領域進行全職培訓，學習物流、網路安全、採購或民防行動等知識。
蘇納克表示，恢復全國志願服務「將在年輕世代間樹立共同使命感，重新對國家產生自豪感」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言