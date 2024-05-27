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女強人之戰 台日混血議員蓮舫將出馬選東京都知事

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
日本參議員蓮舫（右）與台灣政界關係良好，蓮舫將出馬參加下屆東京都知事選舉。圖／聯合報系資料照
日本參議員蓮舫（右）與台灣政界關係良好，蓮舫將出馬參加下屆東京都知事選舉。圖／聯合報系資料照

日本立憲民主黨參議員蓮舫將出馬參加7月的東京都知事選舉，挑戰現任知事小池百合子。蓮舫的父親為台灣人，台日混血的她，與台灣政界關係良好。

日媒報導，蓮舫決心參與下屆東京都知事選舉，下午將開記者會宣布此事。下屆知事選舉已知有小池、廣島縣安藝高市長石丸伸二等超過20人表達要參選。6月20日候選人會完成登記公告，7月7日投開票。

56歲的蓮舫父親是台灣商人謝哲信，母親是日本人。蓮舫原為電視台主播，2004年進入政壇，擁有雙重國籍的她，認為自己在17歲時已選擇歸化日籍，但在台灣官方確認中華民國籍依然存在後，2016年才辦理註銷。

呼聲最高的是挑戰三連霸的小池，她會以無黨派身分參選，自民黨、公明黨擬支持小池。政黨支持率低迷的自民黨因4月的眾院補選3敗，擔心再推自己的候選人，無法勝選的話，將再次打擊政權的穩定性。

日本 蓮舫

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