巴基斯坦逮捕11嫌 涉炸彈攻擊5名中國工程師喪生

5名中國工程師3月在巴基斯坦北部遭自殺炸彈客攻擊身亡；巴基斯坦官員今天表示，當局已逮捕11名涉案的伊斯蘭激進分子。

巴基斯坦反恐負責人塔希爾（Rai Tahir）與內政部長納克維（Mohsin Naqvi）在聯合記者會中宣布這項消息。

被捕男子隸屬當地塔利班（Taliban）組織，又稱「巴基斯坦塔利班運動」（TTP），這是一個由數十名遜尼派伊斯蘭主義者和宗派激進團體合組的分支組織。

巴基斯坦塔利班運動的宗旨在推翻現行政府，由嚴厲的伊斯蘭法律來取代統治。

塔希爾說，自殺炸彈客使用手機與當地組織的管理者聯繫，當局因此循線逮捕這些犯嫌。

他說，調查與證據顯示，這些武裝分子一直聽從阿富汗的巴基斯坦塔利班運動領導人指示。

巴基斯坦軍方先前已表示，這次攻擊是阿富汗方面策劃的，自殺式炸彈客也是阿富汗籍公民，但阿富汗否認這項指控。

納克維則表示：「我們有法醫證據證明，是阿富汗方面的巴基斯坦塔利班運動武裝分子涉及此案。」

今年3月，一名自殺式炸彈客駕車衝撞水壩工程師車隊，造成5名中國工程師和一名當地司機喪生。工程師在巴基斯坦西北部從事水壩工程。