外交勒索引眾怒 瓜地馬拉業者籲放棄中國市場

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中央社／ 瓜地馬拉市26日專電
瓜地馬拉總統阿雷瓦洛(右)日前與賴清德緦統(左)進行視訊談話。 阿雷瓦洛認為瓜國貨物被拒入中國大陸可能與此有關。(圖／總統府提供)
瓜地馬拉總統阿雷瓦洛(右)日前與賴清德緦統(左)進行視訊談話。 阿雷瓦洛認為瓜國貨物被拒入中國大陸可能與此有關。(圖／總統府提供)

根據瓜地馬拉媒體評論新聞（CON CRITERIO）報導，瓜國出口業者和生產商對中國禁止產品入境持續表達不滿，呼籲應該要放棄中國市場，轉往其他國家出口。

瓜國業者表示，中國買方總是一再壓低瓜國商品價格，再加上許多不透明的貿易障礙，並不是一個好的市場。

雖然中國官方沒有證實，是否禁止瓜地馬拉的夏威夷豆咖啡入境，但瓜地馬拉出口業者公會（Agexport）確認，至少有2個貨櫃抵達中國，但是當地進口商卻無法提領。「自由新聞報」（PrensaLibre）也報導，由於受到中國貿易封鎖的不確定因素，有40個貨櫃的咖啡無法發貨或是滯留外海。其中帶來的損失，讓瓜國業者相當不滿。

瓜國業者表示，雖然中國是瓜地馬拉第二大貿易夥伴，佔瓜國進口的13%，但出口到中國卻不到1%，等於向中國買了10瓜幣商品，卻只賣給中國1瓜幣的貨物，明顯不成比例，存在嚴重的貿易逆差。也因此應重新思考尋找更有利瓜國的市場，放棄長期以來出口中國被壓迫的狀況。

至於中國為何會以瓜地馬拉的夏威夷豆，作為報復的對象？「自由新聞報」（Prensa Libre）引述瓜地馬拉夏威夷豆協會的數據，瓜國是拉丁美洲排名第一、全世界排名第五的夏威夷豆生產國。瓜地馬拉2022就出口夏威夷豆1.5萬公噸，其中6成都是銷往中國。業者分析，如果問題無法解決，會導致數百萬美金的損失，而北京當局特別針對瓜國，銷往中國最主要的商品夏威夷豆開刀，就是對瓜國政府的警告和施壓。

至於咖啡豆，根據瓜地馬拉國家咖啡協會（Anacafe）的數據，2022-2023年度，瓜地馬拉總共出口了387萬袋咖啡。其中只有2%的咖啡，約77,400袋出口至中國，價值共1880萬美元，比例並不高。

瓜地馬拉國會經濟委員會主席艾雅拉（JorgeAyala）表示，他已要求經濟部長賈西亞琴（GabrielaGarcia-Quinn）表明立場並採取措施，以保護國內出口商的利益。艾雅拉也強調，數百名瓜國生產商已經受影響，經濟部應該和瓜地馬拉出口業者公會（Agexport）合作解決，重新恢復相關的商業活動，也不必改變瓜國對台灣的立場。

咖啡 夏威夷豆 瓜地馬拉

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