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馬克宏訪德 首場活動與德國總統對戰桌上足球

中央社／ 柏林27日專電
法國總統馬克宏(左)將在德國進行3天國事訪問，右為德國總理蕭茲。(路透資料照)
法國總統馬克宏(左)將在德國進行3天國事訪問，右為德國總理蕭茲。(路透資料照)

法國總統馬克宏週日抵達德國展開為期三天國是訪問，週日他在與德國總統史坦麥爾的公開談話中強調「德法關係對歐洲至關重要」後，與史坦麥爾打了一場桌上足球

受史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）邀請，馬克宏（Emmanuel Macron）訪德公開行程第一站是參加在柏林政府區舉辦、慶祝德國「基本法」（Grundgesetz，即德國憲法）成立75週年的民主節（Demokratiefest）。

活動中，馬克宏透過與史坦麥爾的對話，發表了抵德後第一場公開談話。

他首先感謝史坦麥爾邀請，表示非常榮幸能參加德國基本法75週年與統一35週年這個特別的日子，認為儘管兩國關係在過去75年間偶有挑戰，但最終都能找到共同前進的道路，強調法德關係是歐洲核心，對歐洲的未來至關重要。

他也提及當前歐洲面臨的幾個重大挑戰，包括俄羅斯對烏克蘭的侵略、氣候變遷和脫碳需求，以及AI時代數位轉型的必要性。

馬克宏因此呼籲選民積極參與即將到來的歐洲議會選舉，指出歐洲正面臨國族與極端主義威脅，如果讓國族主義者掌握歐盟政府，歐洲不僅將喪失過去在難民庇護、綠色協議等努力成果，也會將烏克蘭拱手交給俄羅斯。

史坦麥爾則對馬克宏的來訪表示歡迎，強調這是法國四分之一世紀以來首度訪問德國，為非常重要的國是訪問。

針對當前許多人質疑德法關係處困難，他說這其實是一種誤解，因為歐洲各國本來就不可能在所有事情上抱持完全相同的看法。

他說明「多樣性」正是歐洲的強大之處。

透過歐洲一體化的進程，將擁有不同傳統、歷史和利益的歐洲國家共融在一起，才是真正的文明進步，並舉近期德法在武器系統生產和穩定協議上的合作，證明兩國能克服分歧達成共識。

國是訪問第一場活動初亮相後，馬克宏晚間參加於德國總統官邸貝爾維尤宮（Schloss Bellevue）舉辦的歡迎國宴。

不過在宴會之前，為預熱六月將於德國舉辦的歐洲杯足球賽，馬克宏與史坦麥爾在民主節上先對戰了一場桌上足球，賽果1:1打成平手，營造了此次國是訪問的友好開端。

德國 足球 馬克宏

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