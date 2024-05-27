普亭抵烏茲別克 新任期後第3度外訪

俄羅斯總統普亭今天抵達烏茲別克首都塔什干，將與烏茲別克總統米爾濟約耶夫舉行會談，重點可望聚焦深化兩國關係。

美聯社報導，普亭（Vladimir Putin）在塔什干（Tashkent）向烏茲別克獨立紀念堂獻花圈。克里姆林宮表示，他還與米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）非正式會談。兩人的正式會談將於明天舉行。

這是普亭本月稍早就職、展開第5個任期以來的第3次外訪。他先訪問中國，對於中國提出談判終結烏克蘭戰爭一事表達感謝。他後來還訪問莫斯科已經部署戰術核武的白俄羅斯。

克宮表示，訪烏茲別克前，普亭和米爾濟約耶夫商討一系列雙邊合作議題，包括貿易和經濟關係方面。