沙烏地任命逾十年來首位駐敘利亞大使

境內有富士山的日本靜岡縣26日舉行知事（縣長）選舉，由國會最大在野黨立憲民主黨（立民黨）及另一在野黨國民民主黨共同推薦的無黨籍前該縣濱松市市長鈴木康友，擊敗自民黨推薦的前該縣副知事大村慎一，首度當選。

2024-05-27 00:28