沙烏地任命逾十年來首位駐敘利亞大使
沙烏地阿拉伯國營媒體報導，利雅德今天任命新任駐大馬士革大使。敘利亞戰爭導致兩個阿拉伯國家長期失和，直到去年才復交。
法新社報導，官方沙烏地新聞社（Saudi Press Agency）報導，政府已經任命費瑟（Faisal bin SaudAl-Mejfel）為駐敘利亞大使。
根據報導，這位新任使節表示，期盼「為王國的利益盡力，並且加強兩個兄弟之邦的雙邊關係」。
在中國斡旋下，利雅德和敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政府盟友的德黑蘭去年意外復交，沙烏地去年5月重開自從2012年就關閉的駐大馬士革外交使團。
巴夏爾．阿塞德同月赴沙烏地吉達（Jeddah）出席阿拉伯聯盟（Arab League）高峰會。在此之前，敘利亞遭阿盟停權13年。
敘利亞駐利雅德大使於去年12月履新後，沙烏地於不久後派一名代辦赴大馬士革。
巴夏爾．阿塞德政府2011年鎮壓民主示威，後來擴大成為50多萬人罹難、數百萬人流離失所的衝突，沙烏地因而與敘利亞斷交。
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