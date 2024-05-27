岸尹會：強化合作對抗北韓

南韓總統尹錫悅和日本首相岸田文雄廿六日在首爾舉行雙邊領袖會談。日本放送協會（NHK）報導，兩人同意加速關係改善，並強化合作應對北韓（下稱朝）核飛彈研發，同意繼續推動美日韓三方關係。

韓聯社報導，這已是尹錫悅前年就任後第十次日韓領袖會談，也是時隔約半年的「岸尹會」。尹錫悅說，明年韓日邦交正常化邁入六十周年，基於韓日關係改善成果，雙方將攜手為關係進展創造歷史轉機。

尹錫悅並說，韓日領袖穩固互信，過去一年兩國各層級交流大有進展，尤其這次以韓中日峰會為契機，能在首爾又一次與岸田會面，更讓人高興。據岸尹會達成的協議，將重啟兩國政府間各種協商機制，雙方人員交流今年可望創新高。

岸田也說，樂見近年日韓領袖多次互訪，雙方除會面，也透過電話等方式保持密切聯繫，希望兩國以領袖間互信為基礎，今後持續穿梭外交。兩人還確認日韓將擴大青年交流。

岸田提到，期望明年東京與首爾做好準備，以利日韓關係更上層樓。國際社會正面臨歷史轉捩點，盼日韓更緊密合作，以加強和維繫更自由開放的印太，更有效處理國際議題。

另外，針對傳出日本政府間接施壓南韓資訊科技巨擘NAVER，要求其出售持有的LINE通訊軟體營運商LINE雅虎公司股份，引發南韓國內關切，尹錫悅對岸田說，據他所知，東京並未做此要求，此事也和韓日外交無關，雙方應妥善處理，以免招致不必要問題。

岸田則說，日本維持鼓勵韓企等外企對日投資的立場。鑒於發生嚴重個資外洩事件，日本政府對外企下達的行政指導僅要求該公司重新檢討資安機制；日韓將持續對此緊密溝通。