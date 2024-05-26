世衛大會前夕 以色列媒體刊登我駐以代表投書促支持

以色列銷量第一媒體「最新消息報」電子報今天刊登駐以代表投書，呼籲國際勿忘COVID-19教訓，世衛（WHO）應邀請台灣參加「世界衛生大會」及所有衛生技術會議，讓全球公衛合作架構更完整。

以色列「最新消息報」（Yedioth Ahronoth）暨其「新消息報網站」（Ynet）讀者數占以色列人口近一半，是以色列最大主流媒體。電子報在「世界衛生大會」（WHA）27日開議前夕刊登駐以色列代表李雅萍投書，驗證台灣在國際醫療貢獻以及專業務實參與國際衛生體系已受到以國各界高度關注。

李雅萍於文中指出，WHO為有效應對未來大流行病，盼各國能汲取應對COVID-19經驗，於今年WHA討論「大流行病協定」，改善大流行病的預防、準備及應變措施與相關指引，但是，這項協定及相關協調機制唯有納入所有利害關係者，才能克竟全功。

李雅萍說明，台灣應處COVID-19成效與第一時間捐贈口罩等善舉廣獲國際社會肯定，卻尚未獲邀出席WHA及大多數WHO技術會議，也恐怕無法完全參與WHO大流行病協定的後續執行，這對國際社會而言極為危險。

由於每年數千萬國際旅客途經台灣，未來大流行病一旦出現，不僅台灣2400萬人、全球民眾的健康甚至生命安全都將受到衝擊。因此，台灣未獲納入WHO機制，恐將使大流行病的資訊傳遞及分享出現延遲，甚至導致跨國協調出現漏洞。

另外李雅萍表示，台灣感謝美國及越來越多的理念相近國家關注全球衛生網絡納入台灣的重要性，包括G7外長、美國務卿布林肯（Antony Blinken）今年再度公開支持台灣參與WHA及技術會議，敦促WHO邀請台灣參加。

李雅萍也強調，台灣健保及智慧醫療發展與以色列同樣領先全球，有能力也有意願貢獻國際社會，台以長期透過「財團法人國際合作發展基金會」（ICDF）及以色列外交部「國際合作援外署」（MASHAV）與各國分享經驗及提供能力建構，共同應對大流行病等公衛領域的挑戰。

台灣是世界一股良善的力量，呼籲WHO納台參與，讓台灣加入全球良善力量的匯流（joint force forgood），共同為全民均健目標努力邁進。

除「最新消息報」刊登李雅萍投書，以國最大英文報「耶路撒冷郵報」（Jerusalem Post）也於5月15日刊登李雅萍專文，有助以國大眾了解台灣專業參與全球公衛合作的訴求。