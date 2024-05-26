靠外交搏民心？中日韓峰會在即 韓媒：尹錫悅盼在國會選舉後扳回一城

中日韓領導人峰會27日將在南韓首爾舉行，南韓總統尹錫悅今天先各自與中國國務院總理李強及日本首相岸田文雄進行雙邊會談，展現促進合作決心。韓媒指出，尹錫悅可能希望藉此在國會選舉慘敗後扳回一城。

尹錫悅今天下午位於首爾市龍山區的總統辦公室接連與李強、岸田進行雙邊會談，韓中會談商定新設外交安保2+2對話機制，擬於6月舉行第一次會議，並重啟自由貿易協定（FTA）第2階段談判，建立雙邊出口管制對話管道，重啟韓中投資合作委員會等，全方面強話合作領域。

對於較為敏感的北韓、台海問題，這次會談並未深入討論，尹錫悅僅表達希望中國能扮演好聯合國安理會常任理事國的角色，李強的回應至目前為止則未公開。

進步派傾向的韓民族日報指出，這次韓中雙邊會談結果可以看出雙方都盡量避免觸及敏感的國際情勢議題，將重點放在擴大經濟、社會、文化等可能合作的領域上。南韓成均館大學教授、成均中國研究所所長李熙玉受訪表示，透過迴避在各自立場上難以達成共識的敏感議題，擴大在經濟人文交流的具體協議，有助維持對話動力。

而藉由提出具體合作措施，尹錫悅政府也可能藉此消弭「過於傾向發展美韓、美日韓關係」的批評，展示在維持美韓同盟及美日韓安保合作同時，南韓政府也有能力維持好對中關係。

而與從去年起恢復穿梭外交的日本，尹錫悅也展現出持續推進新合作的積極態度，期許明年成為日韓關係「歷史性的轉機」。部分意見猜測，日韓領導人可能在明年迎來邦交正常化60週年時，做出類似1998年時任南韓總統金大中與日本首相小淵惠三發表的「日韓共同宣言」的重大突破。

對於近期日本政府對LINE雅虎下達行政指導，被輿論質疑施壓韓企NAVER出售股權的問題，尹錫悅也主動提起，表示南韓政府了解日方此舉並非為要求NAVER出售股份，且無關雙邊外交關係，表明韓方立場。

岸田的說明則與日本政府先前發表的內容差不多脈絡，指行政指導是針對已發生的資安事件要求檢討，並稱雙邊政府在初期就溝通順暢，希望未來也持續緊密溝通。

睽違4年多的中日韓三方峰會將在明天登場，除代表停滯已久的東北亞區域對話重啟，三國可能達成何種合作也受到外界關注。韓媒Newsis分析，在今年國會選舉中慘敗的執政黨國民力量，可能希望透過在外交領域上扳回一城，如果在會後發表的共同聲明包括具體措施，對民意支持度回溫將有正面影響。