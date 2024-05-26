快訊

國軍飛官年底確將面臨退伍潮 背後原因非賴總統一席話

因應疑似外籍遊客鬧事影片 日本京都八坂神社改「一規定」

Super Junior到齊了！厲旭甜蜜完婚 昔隊友13+2大合體 粉絲淚喊：活久見

迎接日韓邦交60周年！自去年11月會面以來 岸田文雄、尹錫悅首次會晤

中央社／ 東京26日專電
日本首相岸田文雄今天訪韓，下午與南韓總統尹錫悅舉行會談。岸田晚間在首爾召開記者會表示，他和尹錫悅一致同意，將一起著手準備明年的日韓邦交正常化60週年紀念活動。歐新社資料照
日本首相岸田文雄今天訪韓，下午與南韓總統尹錫悅舉行會談。岸田晚間在首爾召開記者會表示，他和尹錫悅一致同意，將一起著手準備明年的日韓邦交正常化60週年紀念活動。歐新社資料照

日本首相岸田文雄今天訪韓，下午與南韓總統尹錫悅舉行會談。岸田晚間在首爾召開記者會表示，他和尹錫悅一致同意，將一起著手準備明年的日韓邦交正常化60週年紀念活動。

日本放送協會（NHK）、產經新聞報導，岸田為出席睽違4年多再度舉辦的日中韓領袖會談，下午搭乘專機前往首爾訪問兩天。在3國峰會前，岸田分別與尹錫悅及中國國務院總理李強會談。

岸田與尹錫悅的會談於當地時間下午4時30分左右展開。尹錫悅在會談開頭表示，「基於兩國的強力信賴，我們的交流不斷擴大，累積改善雙邊關係的成果。」他也表示，日韓在2025年即將迎來邦交正常化60週年，希望日韓替雙邊關係邁向新高度做好準備。

岸田則表示，「我想以與尹總統的信賴關係為基礎，持續開展穿梭外交。我將在政府內部發出指示，進一步推進日韓關係。國際社會正面臨歷史的轉折點，希望日韓加強關係來因應挑戰。」這是日韓領導人自2023年11月在美國舊金山會面以來的首次會晤。

岸田與尹錫悅表示將加速兩國在氫能與氨氣供應鏈方面的合作。兩人也同意，面對北韓持續開發核武與試射飛彈，日韓，以及日美韓應該攜手共同應對。考慮到中國和俄羅斯對北韓的支援，兩人預料將對李強強調區域安定，以及推動北韓去核武的重要性。

尹錫悅也表示，南韓支持日本解決日本公民在1960年代與1970年代遭北韓綁架的問題，他強調，「我認為這在推動日韓關係發展上具有重大意義。」

日韓關係因為徵用工問題一度惡化，但兩國領導人互訪的穿梭外交於2023年在岸田、尹錫悅的推動下得以恢復。

北韓 尹錫悅 岸田文雄 日本

延伸閱讀

中日韓領導人峰會前雙邊會談 日方擬要求陸取消水產禁令

中日韓領袖峰會下周舉行 4年冷淡關係可望破冰？

日媒建議應見日相岸田文雄？蔣萬安：尊重主辦方安排規畫

南韓總統尹錫悅辦就職2周年記者會 替妻子收名牌包「不明智行為」致歉

相關新聞

順利降落！新航「遇奪命亂流」客機返新加坡 尚有41人留在泰國治療

「亞洲新聞台」（CNA）報導，21日遭遇亂流的新加坡航空編號「SQ321」波音777-300ER客機於26日返回新加坡，...

「一中原則未改變」…尹錫悅南韓晤李強：堅定發展中韓關係

大陸國務院總理李強26日飛抵南韓京畿道城南市首爾機場後，隨即與南韓總統尹錫悅會晤。尹錫悅指，韓方堅持一中原則立場未改變，...

迎接日韓邦交60周年！自去年11月會面以來 岸田文雄、尹錫悅首次會晤

日本首相岸田文雄今天訪韓，下午與南韓總統尹錫悅舉行會談。岸田晚間在首爾召開記者會表示，他和尹錫悅一致同意，將一起著手準備...

預定27日揭牌！力求擠身全球五大太空強權 南韓太空總署將營運

韓國宇宙航空廳（KASA）預定27日正式揭牌啟用，將引領該國包含月球和火星探索在內的太空計畫，並提高南韓企業在太空產業的...

巴布亞紐幾內亞北部山崩滅村 聯合國官員估死亡數恐逾670人

聯合國（UN）一位官員今天告訴法新社，巴布亞紐幾內亞北部24日發生大規模山崩並埋掉一座村莊後，推估死亡數會增加到超過67...

首爾會大陸總理李強 日相岸田文雄提台海穩定重要性

中日韓領導人峰會27日將在韓國首爾舉行，日本首相岸田文雄今天先與中國國務院總理李強舉行雙邊會議，在會中關切中方針對台灣的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。